Шторм утих: в Севастополе открыли рейд после остановки движения

Шторм утих: в Севастополе открыли рейд после остановки движения - РИА Новости Крым, 24.04.2026

В Севастополе возобновлено движение морского транспорта после временной приостановки. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

2026-04-24T08:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение морского транспорта после временной приостановки. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.Ранним утром в пятницу движение морского транспорта в Севастополе приостанавливали из-за неблагоприятных погодных условий. "Линия "Радиогорка - Артбухта" возобновляет работу", – сказано в сообщении.Также после перерыва возобновил работу паром, курсирующий с Северной стороны, добавили в профильном ведомстве.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

