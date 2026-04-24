В мае школьные звонки заменят песни о Великой Отечественной войне
© ТГ-канал Сергея АксеноваПервое сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Вместо обычных звонков в течение мая в российских школах будут звучать известные музыкальные композиции, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
Акция пройдет в рамках всероссийского проекта "Мелодии вместо звонков".
"В течение месяца в образовательных организациях России прозвучат известные многим поколениям песни: "День Победы" в исполнении Льва Лещенко, "Журавли" в исполнении Дмитрия Хворостовского, "О той весне" в исполнении детского ансамбля "Мультикейс", "Синий платочек" в исполнении Клавдии Шульженко, "Тишина" Дениса Майданова и "Только на фронте" в исполнении Льва Полосина и Бориса Кузнецова", - говорится в сообщении.
Ранее Минпросвещения РФ определило единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году. Согласно рекомендациям, последние звонки прозвучат 26 мая, а выпускные пройдут 27 июня. В программу проведения последних звонков и выпускных вечеров в образовательных учреждениях предлагается добавить церемонии подъема Государственного флага и исполнения гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, включая тех, кто удостоен государственных наград или принимал участие в специальной военной операции.