Школьные звонки заменят песни о Великой Отечественной войне

Школьные звонки заменят песни о Великой Отечественной войне - РИА Новости Крым, 24.04.2026

Школьные звонки заменят песни о Великой Отечественной войне

Вместо обычных звонков в течение мая в российских школах будут звучать известные музыкальные композиции, посвященные Великой Отечественной войне.

2026-04-24T10:56

2026-04-24T10:56

2026-04-24T10:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Вместо обычных звонков в течение мая в российских школах будут звучать известные музыкальные композиции, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.Акция пройдет в рамках всероссийского проекта "Мелодии вместо звонков".Ранее Минпросвещения РФ определило единые даты проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году. Согласно рекомендациям, последние звонки прозвучат 26 мая, а выпускные пройдут 27 июня. В программу проведения последних звонков и выпускных вечеров в образовательных учреждениях предлагается добавить церемонии подъема Государственного флага и исполнения гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, включая тех, кто удостоен государственных наград или принимал участие в специальной военной операции.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, новости, минпросвещения рф, музыка, память, великая отечественная война