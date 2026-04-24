Севастополь готовится ко Дню Победы

Севастополь готовится ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 24.04.2026

Севастополь готовится ко Дню Победы

Севастополь начали украшать ко Дню Победы. Более 50 праздничных инсталляций установят на площадях Ушакова и Нахимова, на Приморском бульваре, в парке Победы, у... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T20:11

2026-04-24T20:11

2026-04-24T20:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Севастополь начали украшать ко Дню Победы. Более 50 праздничных инсталляций установят на площадях Ушакова и Нахимова, на Приморском бульваре, в парке Победы, у Дворца детства и юности, а также на улицах Героев Севастополя и Гоголя и в Инкермане. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.На площади Ушакова практически завершен монтаж иллюминации и уже началось оформление Приморского бульвара. В планах – закончить работы к субботе, отметил губернатор.Подрядчик планирует полностью украсить город до начала майских праздников. Всего в Севастополе появится более 50 праздничных конструкций и свыше 150 флаговых конструкций "9 мая" на опорах освещения, добавил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, городская среда, 9 мая, день победы, новости севастополя