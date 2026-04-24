Севастополь готовится ко Дню Победы
Севастополь готовится ко Дню Победы
Севастополь готовится ко Дню Победы

20:11 24.04.2026 (обновлено: 20:16 24.04.2026)
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Севастополь начали украшать ко Дню Победы. Более 50 праздничных инсталляций установят на площадях Ушакова и Нахимова, на Приморском бульваре, в парке Победы, у Дворца детства и юности, а также на улицах Героев Севастополя и Гоголя и в Инкермане. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
На площади Ушакова практически завершен монтаж иллюминации и уже началось оформление Приморского бульвара. В планах – закончить работы к субботе, отметил губернатор.
"Среди самых заметных элементов — наш звездный павильон на площади Нахимова. Также появятся инсталляции в виде звезд в Парке Победы, арка с триколором и звездочками, башни с портретами героев — у Дворца детства и юности", - написал он в MAX.
Подрядчик планирует полностью украсить город до начала майских праздников. Всего в Севастополе появится более 50 праздничных конструкций и свыше 150 флаговых конструкций "9 мая" на опорах освещения, добавил Развожаев.
