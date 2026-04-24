Россия и Украина обменялись военнопленными

Россия в пятницу вернула 193 военнослужащих из украинского плена, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T15:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Россия в пятницу вернула 193 военнослужащих из украинского плена, сообщает Минобороны.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, добавили в военном ведомстве.Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских бойцов из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты и США, подчеркнули в Минобороны.Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 11 апреля по формуле 175 на 175. Также домой вернулись семеро жителей Курской области, которых киевский режим незаконно удерживал на территории Украины.6 марта Россия вернула из украинского плена 300 военных, взамен переданы 300 военнопленных ВСУ. Также 5 марта российская и украинская стороны провели обмен военнопленными по формуле 200 на 200. Как сообщал помощник президента РФ Владимир Мединский, всего Россия и Украина обменяют по 500 военнослужащих с обеих сторон.

