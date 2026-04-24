Россия и Украина обменялись военнопленными - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Россия и Украина обменялись военнопленными
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 193 на 193 - Минобороны

15:49 24.04.2026 (обновлено: 15:56 24.04.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВозвращение российских военных из украинского плена
Возвращение российских военных из украинского плена - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Россия в пятницу вернула 193 военнослужащих из украинского плена, сообщает Минобороны.
"24 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 193 российских военнослужащих. Взамен переданы 193 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Все российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, добавили в военном ведомстве.
Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских бойцов из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты и США, подчеркнули в Минобороны.
Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 11 апреля по формуле 175 на 175. Также домой вернулись семеро жителей Курской области, которых киевский режим незаконно удерживал на территории Украины.
6 марта Россия вернула из украинского плена 300 военных, взамен переданы 300 военнопленных ВСУ. Также 5 марта российская и украинская стороны провели обмен военнопленными по формуле 200 на 200. Как сообщал помощник президента РФ Владимир Мединский, всего Россия и Украина обменяют по 500 военнослужащих с обеих сторон.
