https://crimea.ria.ru/20260424/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-voennoplennymi-1155497552.html
Россия и Украина обменялись военнопленными
2026-04-24T15:49
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147385647_0:424:2886:2047_1920x0_80_0_0_e7f5afd795cce68758f329ea175c126a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147385647_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_08968cfd82ddb1836e54eaef20d5052d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 193 на 193 - Минобороны
15:49 24.04.2026 (обновлено: 15:56 24.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Россия в пятницу вернула 193 военнослужащих из украинского плена, сообщает Минобороны.
"24 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 193 российских военнослужащих. Взамен переданы 193 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении.
В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Все российские военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, добавили в военном ведомстве.
Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских бойцов из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты и США, подчеркнули в Минобороны.
Предыдущий обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 11 апреля
по формуле 175 на 175. Также домой вернулись семеро жителей Курской области, которых киевский режим незаконно удерживал на территории Украины.
6 марта Россия вернула
из украинского плена 300 военных, взамен переданы 300 военнопленных ВСУ. Также 5 марта российская и украинская стороны провели обмен военнопленными по формуле 200 на 200.
Как сообщал помощник президента РФ Владимир Мединский, всего Россия и Украина обменяют по 500 военнослужащих с обеих сторон.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.