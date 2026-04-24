Рейд в Севастополе закрыт

18:00 24.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе паромы и катера временно не перевозят пассажиров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Ранним утром в пятницу движение морского транспорта в Севастополе приостанавливали из-за неблагоприятных погодных условий. Позже рейд открыли. В 11 часов из-за ухудшения погоды остановили также линию "Радиогорка - Артбухта".
"Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.
Причины приостановки морского сообщения не указываются.
Для жителей организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
