Разлив нефти в море: в Новороссийске арестовано иностранное судно

2026-04-24T10:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Суд арестовал судно Hanuman под флагом Республики Сьерра-Леоне в порту Новороссийска за неуплату ущерба в размере 40 млн рублей после разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.Инцидент с разливом нефтепродуктов произошел 26 марта. Ущерб окружающей среде оценили более чем в 40 млн рублей. В адрес иностранной компании-судовладельца было направлено требование о добровольном возмещении вреда, которое до настоящего времени исполнено не было. Ранее по требованию Росприроднадзора капитан порта Новороссийск запретил иностранному судну покидать морскую гавань.По сообщению ведомства, суд удовлетворил иск. Судно арестовано, капитану порта запрещено выдавать разрешение на его выход. Черноморо-Азовскому морскому управлению, также по решению суда, предстоит до 21 мая обратиться с иском о взыскании вреда.

