Разлив нефти в море: в Новороссийске арестовано иностранное судно
Разлив нефти в море: в Новороссийске арестовано иностранное судно
Разлив нефти в море: в Новороссийске арестовано иностранное судно
Разлив нефти в море: в Новороссийске арестовано иностранное судно

10:33 24.04.2026 (обновлено: 10:35 24.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Суд арестовал судно Hanuman под флагом Республики Сьерра-Леоне в порту Новороссийска за неуплату ущерба в размере 40 млн рублей после разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
Инцидент с разливом нефтепродуктов произошел 26 марта. Ущерб окружающей среде оценили более чем в 40 млн рублей. В адрес иностранной компании-судовладельца было направлено требование о добровольном возмещении вреда, которое до настоящего времени исполнено не было. Ранее по требованию Росприроднадзора капитан порта Новороссийск запретил иностранному судну покидать морскую гавань.
"Черноморо-Азовское морское управление обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края и попросило наложить арест на судно Hanuman в качестве предварительных обеспечительных мер из-за разлива нефтепродуктов, а также установить запрет на выход из морского порта Новороссийск до предъявления и взыскания с судовладельца причиненного Черному морю вреда", – сказано в сообщении.
По сообщению ведомства, суд удовлетворил иск. Судно арестовано, капитану порта запрещено выдавать разрешение на его выход. Черноморо-Азовскому морскому управлению, также по решению суда, предстоит до 21 мая обратиться с иском о взыскании вреда.
