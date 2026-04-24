Разлив нефтепродуктов в Черное море: силы по уборке нарастили в два раза

В Туапсе ликвидируют разлив нефтепродуктов, который по течению реки попал в акваторию Черного моря. Для уборки последствий наращивают группировку сил и средств. РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T18:56

туапсе

краснодарский край

кубань

происшествия

черное море

разлив нефтепродуктов

экология

новости

СИМФЕРОПОЛЬ. 24 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе ликвидируют разлив нефтепродуктов, который по течению реки попал в акваторию Черного моря. Для уборки последствий наращивают группировку сил и средств. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки. Сейчас силы нарастили в два раза.Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля – после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА киевского режима, напомнили в оперштабе. Площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, составляет 10 тысяч квадратных метров.

