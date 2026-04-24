Разлив нефтепродуктов в Черное море: силы по уборке нарастили в два раза - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Разлив нефтепродуктов в Черное море: силы по уборке нарастили в два раза
В Туапсе ликвидируют разлив нефтепродуктов, который по течению реки попал в акваторию Черного моря. Для уборки последствий наращивают группировку сил и средств.
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе ликвидируют разлив нефтепродуктов, который по течению реки попал в акваторию Черного моря. Для уборки последствий наращивают группировку сил и средств. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки. Сейчас силы нарастили в два раза.Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля – после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА киевского режима, напомнили в оперштабе. Площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, составляет 10 тысяч квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад игнорирует экологический ущерб от атак ВСУ - ЗахароваПожар на морском терминале в Туапсе потушили спустя пять днейТуапсе подвергся массированному налету БПЛА - погиб человек и повреждены дома
Разлив нефтепродуктов в Черное море: силы по уборке нарастили в два раза

18:56 24.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе ликвидируют разлив нефтепродуктов, который по течению реки попал в акваторию Черного моря. Для уборки последствий наращивают группировку сил и средств. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. Изначально к ликвидации последствий привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и две нефтесборные установки. Сейчас силы нарастили в два раза.

"Загрязнение убирают ниже по течению реки, а также в акватории и на берегу Черного моря. К работам привлечено 120 человек, 20 единиц техники, два плавсредства и четыре нефтесборные установки", - говорится в сообщении.

Работы по ликвидации разлива продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля – после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА киевского режима, напомнили в оперштабе.
Площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, составляет 10 тысяч квадратных метров.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Запад игнорирует экологический ущерб от атак ВСУ - Захарова
Пожар на морском терминале в Туапсе потушили спустя пять дней
Туапсе подвергся массированному налету БПЛА - погиб человек и повреждены дома
 
20:53В США вернули расстрел как способ смертной казни
20:38В Севастополе две женщины ответят перед судом за сбыт партии наркотиков
20:30Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:26США и Иран возобновляют прямые переговоры
20:11Севастополь готовится ко Дню Победы
19:52Из Москвы в Евпаторию отправился первый сезонный поезд
19:37Это не теория заговора: политолог назвал цели глобалистов в Европе
19:26Природа сжалится и подарит Крыму теплые выходные
19:19Рейд в Севастополе открыли
19:09Запад объявил России войну – Лавров
18:56Разлив нефтепродуктов в Черное море: силы по уборке нарастили в два раза
18:41Беспредел ТЦК: на Украине военкомы сбили мать насильно мобилизованного
18:30Пожар на морском терминале в Туапсе потушили спустя пять дней
18:17"Футболят по горизонтали": в Крыму простятся с нерадивыми чиновниками
18:06Обстановка у Крымского моста – сколько ждать проезда сейчас
18:00Рейд в Севастополе закрыт
17:57Мерц считает невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году
17:47Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с преступностью
17:39В Симферополе полыхает торговый склад
17:38Глав администраций в Крыму обязали решить вопросы СНТ до 1 июля
Лента новостейМолния