Раскол в рядах ЕС – кто и как высмеял Зеленского на Кипре - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Раскол в рядах ЕС – кто и как высмеял Зеленского на Кипре
Раскол в рядах ЕС – кто и как высмеял Зеленского на Кипре - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Раскол в рядах ЕС – кто и как высмеял Зеленского на Кипре
Чиновники Евросоюза кардинально разошлись во мнении по вопросу о вступлении Украины в союз. Об этом пишет издание Politico. РИА Новости Крым, 24.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Чиновники Евросоюза кардинально разошлись во мнении по вопросу о вступлении Украины в союз. Об этом пишет издание Politico.В частности, авторы статьи приводят заявление премьер-министра Эстонии Кристена Михала, который высказался за "ускоренный" прием Украины в ЕС, и противоположное заявление премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, который, как подчеркивает издание, "практически высмеял эту идею".Накануне Владимир Зеленский прибыл на Кипр для участия в неформальном саммите ЕС. По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, глава киевского режима стремится опередить вероятного будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра в получении денег от Брюсселя. В четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Киев будет обязан вернуть эти деньги только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.При этом стремление Украины к скорому членству в ЕС многие еврочиновники называют нереалистичным. О невозможности вступления страны в Европейский союз к январю 2027 года ранее заявляла еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос. Украина станет для Евросоюза непомерной ношей и в конце концов разрушит как ЕС, так и саму Западную Европу. Используя тему вступления в ЕС, киевский режим просто пытается "оставаться на плаву", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это невозможно: в ЕС сообщили тяжелые для Украины новостиВас снова обманывают: Медведев о кредите Украине от ЕСЕС в растерянности: для Украины не хватает 22 миллиарда евро
европейский союз (ес), украина, политика, внешняя политика, новости, сми, владимир зеленский
Раскол в рядах ЕС – кто и как высмеял Зеленского на Кипре

В Евросоюзе произошел раскол из-за вопроса по Украине – СМИ

15:47 24.04.2026 (обновлено: 16:02 24.04.2026)
 
© AP Photo Petros KaradjiasВладимир Зеленский принимает участие в саммите ЕС в Айя-Напе, Кипр
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Чиновники Евросоюза кардинально разошлись во мнении по вопросу о вступлении Украины в союз. Об этом пишет издание Politico.

"Следующий вопрос на повестке дня ЕС: как и когда принять Украину в свой клуб — и стоит ли вообще это делать… Путь по-прежнему тернист. Бирюзовые воды, служившие потрясающими декорациями для саммита (неформальный саммит ЕС в Никосии и Айя-Напе проходит 23 и 24 апреля – ред.), не могли скрыть раскола в ЕС", – пишет издание.

В частности, авторы статьи приводят заявление премьер-министра Эстонии Кристена Михала, который высказался за "ускоренный" прием Украины в ЕС, и противоположное заявление премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, который, как подчеркивает издание, "практически высмеял эту идею".
"Не думаю, что это реалистично — что это произойдет первого января 2027 года", — сказал он журналистам.
Накануне Владимир Зеленский прибыл на Кипр для участия в неформальном саммите ЕС. По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, глава киевского режима стремится опередить вероятного будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра в получении денег от Брюсселя.
В четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Киев будет обязан вернуть эти деньги только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.
При этом стремление Украины к скорому членству в ЕС многие еврочиновники называют нереалистичным. О невозможности вступления страны в Европейский союз к январю 2027 года ранее заявляла еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос.
Украина станет для Евросоюза непомерной ношей и в конце концов разрушит как ЕС, так и саму Западную Европу. Используя тему вступления в ЕС, киевский режим просто пытается "оставаться на плаву", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
