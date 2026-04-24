Раскол в рядах ЕС – кто и как высмеял Зеленского на Кипре
15:47 24.04.2026 (обновлено: 16:02 24.04.2026)
© AP Photo Petros KaradjiasВладимир Зеленский принимает участие в саммите ЕС в Айя-Напе, Кипр
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Чиновники Евросоюза кардинально разошлись во мнении по вопросу о вступлении Украины в союз. Об этом пишет издание Politico.
"Следующий вопрос на повестке дня ЕС: как и когда принять Украину в свой клуб — и стоит ли вообще это делать… Путь по-прежнему тернист. Бирюзовые воды, служившие потрясающими декорациями для саммита (неформальный саммит ЕС в Никосии и Айя-Напе проходит 23 и 24 апреля – ред.), не могли скрыть раскола в ЕС", – пишет издание.
В частности, авторы статьи приводят заявление премьер-министра Эстонии Кристена Михала, который высказался за "ускоренный" прием Украины в ЕС, и противоположное заявление премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, который, как подчеркивает издание, "практически высмеял эту идею".
"Не думаю, что это реалистично — что это произойдет первого января 2027 года", — сказал он журналистам.
Накануне Владимир Зеленский прибыл на Кипр для участия в неформальном саммите ЕС. По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, глава киевского режима стремится опередить вероятного будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра в получении денег от Брюсселя.
В четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Киев будет обязан вернуть эти деньги только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.
При этом стремление Украины к скорому членству в ЕС многие еврочиновники называют нереалистичным. О невозможности вступления страны в Европейский союз к январю 2027 года ранее заявляла еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос.
Украина станет для Евросоюза непомерной ношей и в конце концов разрушит как ЕС, так и саму Западную Европу. Используя тему вступления в ЕС, киевский режим просто пытается "оставаться на плаву", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
