Раскол в рядах ЕС – кто и как высмеял Зеленского на Кипре

Раскол в рядах ЕС – кто и как высмеял Зеленского на Кипре - РИА Новости Крым, 24.04.2026

Раскол в рядах ЕС – кто и как высмеял Зеленского на Кипре

Чиновники Евросоюза кардинально разошлись во мнении по вопросу о вступлении Украины в союз. Об этом пишет издание Politico. РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T15:47

2026-04-24T15:47

2026-04-24T16:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Чиновники Евросоюза кардинально разошлись во мнении по вопросу о вступлении Украины в союз. Об этом пишет издание Politico.В частности, авторы статьи приводят заявление премьер-министра Эстонии Кристена Михала, который высказался за "ускоренный" прием Украины в ЕС, и противоположное заявление премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, который, как подчеркивает издание, "практически высмеял эту идею".Накануне Владимир Зеленский прибыл на Кипр для участия в неформальном саммите ЕС. По мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, глава киевского режима стремится опередить вероятного будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра в получении денег от Брюсселя. В четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Киев будет обязан вернуть эти деньги только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.При этом стремление Украины к скорому членству в ЕС многие еврочиновники называют нереалистичным. О невозможности вступления страны в Европейский союз к январю 2027 года ранее заявляла еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос. Украина станет для Евросоюза непомерной ношей и в конце концов разрушит как ЕС, так и саму Западную Европу. Используя тему вступления в ЕС, киевский режим просто пытается "оставаться на плаву", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), украина, политика, внешняя политика, новости, сми, владимир зеленский