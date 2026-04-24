Рейтинг@Mail.ru
Протезный центр в ДНР помогает участникам СВО вернуться к нормальной жизни - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260424/proteznyy-tsentr-v-dnr-pomogaet-uchastnikam-svo-vernutsya-k-normalnoy-zhizni-1155462802.html
Протезный центр в ДНР помогает участникам СВО вернуться к нормальной жизни
В протезно-ортопедическом центре Донецка, который начал свою работу в 2023 году, участники СВО из разных регионов могут пройти комплексную программу... РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T06:53
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147368527_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d854ef31f40b5309ae9ebb4552795082.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147368527_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3142ad11c4caf758954ae7566a3428ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Бойцы СВО из разных регионов могут пройти реабилитацию в протезном центре ДНР

06:53 24.04.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев — Мужчина с протезами
Мужчина с протезами - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В протезно-ортопедическом центре Донецка, который начал свою работу в 2023 году, участники СВО из разных регионов могут пройти комплексную программу реабилитации и протезирования. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель отделения Госфонда "Защитники Отечества" в ДНР Марина Соловарова.
По ее словам, в части оказания медицинской помощи налажено тесное межведомственное взаимодействие не только между региональными отделениями Госфонда, но и министерствами здравоохранения и медорганизациями в субъектах. В приоритетном порядке - оказание первичной медико-санитарной помощи ветеранам боевых действий, диспансерное наблюдение и амбулаторный прием военных.
В ДНР Минздравом определены несколько таких ключевых организаций. Выбор основывается на кадровом потенциале больниц, наличии современного диагностического оборудования. В этих медорганизациях бойцам СВО оказывается помощь по различным направлениям. Одна из них - Донецкий ортопедический центр.
"Центр оказывает комплексные медицинские услуги. Ребята находятся на стационарном лечении, обеспечены всем необходимым. В центре есть спортзалы, новейшее оборудование, школы ходьбы", - рассказала Марина Соловарова.
Кроме того, в республике проводятся сложные операции по восстановлению слуха. Проводят их только опытные сурдологи. На сегодняшний день в Донецке проведено уже порядка 30 операций по слухопротезированию.
Ранее сообщалось, что медицинская реабилитация в Крыму на сегодняшний день доступна в восьми регионах республики. Число коек выросло в десятки раз, и в планах минздрава РК открыть дополнительные на базе Бахчисарайской центральной республиканской больницы (ЦРБ).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
