Протезный центр в ДНР помогает участникам СВО вернуться к нормальной жизни

В протезно-ортопедическом центре Донецка, который начал свою работу в 2023 году, участники СВО из разных регионов могут пройти комплексную программу... РИА Новости Крым, 24.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В протезно-ортопедическом центре Донецка, который начал свою работу в 2023 году, участники СВО из разных регионов могут пройти комплексную программу реабилитации и протезирования. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель отделения Госфонда "Защитники Отечества" в ДНР Марина Соловарова.По ее словам, в части оказания медицинской помощи налажено тесное межведомственное взаимодействие не только между региональными отделениями Госфонда, но и министерствами здравоохранения и медорганизациями в субъектах. В приоритетном порядке - оказание первичной медико-санитарной помощи ветеранам боевых действий, диспансерное наблюдение и амбулаторный прием военных.В ДНР Минздравом определены несколько таких ключевых организаций. Выбор основывается на кадровом потенциале больниц, наличии современного диагностического оборудования. В этих медорганизациях бойцам СВО оказывается помощь по различным направлениям. Одна из них - Донецкий ортопедический центр.Кроме того, в республике проводятся сложные операции по восстановлению слуха. Проводят их только опытные сурдологи. На сегодняшний день в Донецке проведено уже порядка 30 операций по слухопротезированию.Ранее сообщалось, что медицинская реабилитация в Крыму на сегодняшний день доступна в восьми регионах республики. Число коек выросло в десятки раз, и в планах минздрава РК открыть дополнительные на базе Бахчисарайской центральной республиканской больницы (ЦРБ).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму ветеранам СВО оплачивают проезд до реабилитационных центровКрымчане могут оформить сертификаты для получения средств реабилитацииМентальное здоровье: санатории Крыма предлагают новые методики

