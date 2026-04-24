https://crimea.ria.ru/20260424/priroda-szhalitsya-i-podarit-krymu-teplye-vykhodnye-1155494116.html

Природа сжалится и подарит Крыму теплые выходные - РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T19:26

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/15/1155385706_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_c4ae6f24df38d9c62e2ee423b836310a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Погода уходящей недели в Крыму была отнюдь не весенняя – низкие температуры, обильные осадки и сильный ветер обрушились на гостей и жителей полуострова. Но к выходным циклон уйдет, выглянет солнце и потеплеет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В ночь на субботу эхом уходящего циклона еще кое-где может отозваться небольшой дождь. Температура воздуха в Симферополе +4…+7, на побережье местами до +10 градусов", - отметил он.В субботу же, по прогнозу метеоролога, будет без осадков, появится солнце.В воскресенье же над Крымским полуостровом установится безупречное господство области высокого атмосферного давления."Соответственно, это - малооблачная погода - почти миллион на миллион. Ночью +5…+8 в Симферополе, по полуострову - от +5 до +1. Днем можно рассчитывать на прогрев воздуха, и дерзну предположить, что это будет +15", - сказал эксперт.Он заверил, что после похолодания небесная канцелярия "подкрутит необходимые краники" и подарит жителям Крыма вполне комфортные, погожие выходные.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан ждет короткая рабочая неделяЦветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздникиНароду нет, дыши себе – репортаж с апрельской набережной Судака

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

центр погоды "фобос", погода в крыму, евгений тишковец, крым, новости крыма