Природа сжалится и подарит Крыму теплые выходные - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Природа сжалится и подарит Крыму теплые выходные
Природа сжалится и подарит Крыму теплые выходные
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Погода уходящей недели в Крыму была отнюдь не весенняя – низкие температуры, обильные осадки и сильный ветер обрушились на гостей и жителей полуострова. Но к выходным циклон уйдет, выглянет солнце и потеплеет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В ночь на субботу эхом уходящего циклона еще кое-где может отозваться небольшой дождь. Температура воздуха в Симферополе +4…+7, на побережье местами до +10 градусов", - отметил он.
В субботу же, по прогнозу метеоролога, будет без осадков, появится солнце.
"Это позволит приземному воздуху прогреться до +14...+17 в Симферополе и по Крыму от +13 до +18 градусов", - пообещал он.
В воскресенье же над Крымским полуостровом установится безупречное господство области высокого атмосферного давления.
"Соответственно, это - малооблачная погода - почти миллион на миллион. Ночью +5…+8 в Симферополе, по полуострову - от +5 до +1. Днем можно рассчитывать на прогрев воздуха, и дерзну предположить, что это будет +15", - сказал эксперт.
Он заверил, что после похолодания небесная канцелярия "подкрутит необходимые краники" и подарит жителям Крыма вполне комфортные, погожие выходные.
