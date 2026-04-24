При атаке беспилотника ВСУ в ДНР ранена глава гуманитарной миссии Севастополя

2026-04-24T09:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Руководитель гуманитарной миссии Севастополя Екатерина Виноградова и еще один волонтер ранены в Донбассе при беспилотной атаке ВСУ. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Крымской митрополии.Со ссылкой на саму Виноградову в митрополии уточняют, что она получила множественные осколочные ранения. Угрозы жизни волонтера нет. По ее словам, при движении в очередной прифронтовой населенный пункт, куда севастопольские волонтеры везли местным жителям пасхальные куличи, медикаменты и продукты, машину атаковал вражеский дрон. Из четверых членов команды ранения получили двое: Екатерина и Виталий. Повреждение получил и автомобиль, который теперь предстоит восстанавливать.Гуманитарная миссия Севастополя доставляет необходимое в населенные пункты вблизи линии боевого соприкосновения дважды в месяц.

