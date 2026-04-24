При атаке беспилотника ВСУ в ДНР ранена глава гуманитарной миссии Севастополя - РИА Новости Крым, 24.04.2026
При атаке беспилотника ВСУ в ДНР ранена глава гуманитарной миссии Севастополя
При атаке беспилотника ВСУ в ДНР ранена глава гуманитарной миссии Севастополя
Глава гуманитарной миссии Севастополя ранена при атаке беспилотника ВСУ в Донбассе

09:28 24.04.2026 (обновлено: 09:48 24.04.2026)
 
© Крымская митрополияВ результате атаки беспилотника ВСУ в ДНР ранена руководитель Гуманитарной миссии г. Севастополя Екатерина Виноградова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Руководитель гуманитарной миссии Севастополя Екатерина Виноградова и еще один волонтер ранены в Донбассе при беспилотной атаке ВСУ. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Крымской митрополии.
"Украинский БПЛА атаковал машину гуманитарного конвоя, доставлявшего помощь жителям прифронтовой "серой зоны", – сказано в сообщении.
Со ссылкой на саму Виноградову в митрополии уточняют, что она получила множественные осколочные ранения. Угрозы жизни волонтера нет. По ее словам, при движении в очередной прифронтовой населенный пункт, куда севастопольские волонтеры везли местным жителям пасхальные куличи, медикаменты и продукты, машину атаковал вражеский дрон. Из четверых членов команды ранения получили двое: Екатерина и Виталий.
"Вердикт медиков: „Жить будем. Угрозы жизни нет". В принципе, должно практически все восстановиться. Осколков много, с ними буду жить", — рассказала Екатерина Виноградова.
Повреждение получил и автомобиль, который теперь предстоит восстанавливать.
"Благодаря знаниям тактической медицины, опыту поведения в таких ситуациях, всю экстренную первую помощь водитель автомобиля Василий оказал на месте, после чего раненых успешно эвакуировали в полевой медицинский госпиталь, где уже медики оказали квалифицированную медицинскую помощь", – отметили в митрополии.

Гуманитарная миссия Севастополя доставляет необходимое в населенные пункты вблизи линии боевого соприкосновения дважды в месяц.
09:28При атаке беспилотника ВСУ в ДНР ранена глава гуманитарной миссии Севастополя
