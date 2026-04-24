При атаке беспилотника ВСУ в ДНР ранена глава гуманитарной миссии Севастополя
При атаке беспилотника ВСУ в ДНР ранена глава гуманитарной миссии Севастополя - РИА Новости Крым, 24.04.2026
При атаке беспилотника ВСУ в ДНР ранена глава гуманитарной миссии Севастополя
Руководитель гуманитарной миссии Севастополя Екатерина Виноградова и еще один волонтер ранены в Донбассе при беспилотной атаке ВСУ.
2026-04-24T09:28
2026-04-24T09:28
2026-04-24T09:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Руководитель гуманитарной миссии Севастополя Екатерина Виноградова и еще один волонтер ранены в Донбассе при беспилотной атаке ВСУ. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Крымской митрополии.Со ссылкой на саму Виноградову в митрополии уточняют, что она получила множественные осколочные ранения. Угрозы жизни волонтера нет. По ее словам, при движении в очередной прифронтовой населенный пункт, куда севастопольские волонтеры везли местным жителям пасхальные куличи, медикаменты и продукты, машину атаковал вражеский дрон. Из четверых членов команды ранения получили двое: Екатерина и Виталий. Повреждение получил и автомобиль, который теперь предстоит восстанавливать.Гуманитарная миссия Севастополя доставляет необходимое в населенные пункты вблизи линии боевого соприкосновения дважды в месяц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое волонтеров ранены при атаке украинского БПЛА в Запорожской областиБорщ от "Бобра" и встреча с "Призраком": как волонтеры из Керчи помогают бойцам в ДНРМы выезжаем на "ноль": как волонтер из Крыма открыла свой фронт
крым
севастополь
донецкая народная республика (днр)
крым, новости крыма, крымская митрополия, гуманитарная помощь, севастополь, новости севастополя, донецкая народная республика (днр), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон)
При атаке беспилотника ВСУ в ДНР ранена глава гуманитарной миссии Севастополя
Глава гуманитарной миссии Севастополя ранена при атаке беспилотника ВСУ в Донбассе
09:28 24.04.2026 (обновлено: 09:48 24.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Руководитель гуманитарной миссии Севастополя Екатерина Виноградова и еще один волонтер ранены в Донбассе при беспилотной атаке ВСУ. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Крымской митрополии.
"Украинский БПЛА атаковал машину гуманитарного конвоя, доставлявшего помощь жителям прифронтовой "серой зоны", – сказано в сообщении.
Со ссылкой на саму Виноградову в митрополии уточняют, что она получила множественные осколочные ранения. Угрозы жизни волонтера нет. По ее словам, при движении в очередной прифронтовой населенный пункт, куда севастопольские волонтеры везли местным жителям пасхальные куличи, медикаменты и продукты, машину атаковал вражеский дрон. Из четверых членов команды ранения получили двое: Екатерина и Виталий.
"Вердикт медиков: „Жить будем. Угрозы жизни нет". В принципе, должно практически все восстановиться. Осколков много, с ними буду жить", — рассказала Екатерина Виноградова.
Повреждение получил и автомобиль, который теперь предстоит восстанавливать.
"Благодаря знаниям тактической медицины, опыту поведения в таких ситуациях, всю экстренную первую помощь водитель автомобиля Василий оказал на месте, после чего раненых успешно эвакуировали в полевой медицинский госпиталь, где уже медики оказали квалифицированную медицинскую помощь", – отметили в митрополии.
Гуманитарная миссия Севастополя доставляет необходимое в населенные пункты вблизи линии боевого соприкосновения дважды в месяц.
Читайте также на РИА Новости Крым: