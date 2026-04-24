Пожар на складе в Симферополе полностью потушили - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Пожар на складе в Симферополе полностью потушили
2026-04-24T21:54
2026-04-24T21:55
симферополь
пожар
гу мчс рф по республике крым
происшествия
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155506249_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_74446d31a511ec8eeb860377437cff88.jpg
симферополь, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма
Пожар на складе в Симферополе полностью потушили

Пожар на торговом складе в Симферополе полностью ликвидирован – МЧС

21:54 24.04.2026 (обновлено: 21:55 24.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Пожар на торговом складе в Симферополе полностью ликвидирован, сообщили в крымском главке МЧС России.
Пожар на территории торгового склада площадью 1000 квадратных метров на улице Монтажная вспыхнул вечером в пятницу. Ранее сообщалось, что огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 400 "квадратов".
"В 21:40 пожар полностью ликвидирован", - проинформировали в ГУ МЧС по Крыму.
По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
