Пожар на морском терминале в Туапсе потушили спустя пять дней - РИА Новости Крым, 24.04.2026

Пожар на территории морского терминала в Туапсе, вспыхнувший пять дней назад в результате атаки вражеских беспилотников, полностью потушен. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T18:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Пожар на территории морского терминала в Туапсе, вспыхнувший пять дней назад в результате атаки вражеских беспилотников, полностью потушен. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По словам губернатора, специалисты постоянно мониторят состояние морской акватории вблизи Туапсе. Роспотребнадзор регулярно берет пробы воздуха на содержание вредных веществ.В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся очередной массированной атаке. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки в морском терминале возник пожар.Вследствие атак на морской терминал в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. Его удалось локализовать. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали.Кроме того, по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в ряде микрорайонов Туапсе отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу попали продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.Открытое горение было локализовано 23 апреля.

