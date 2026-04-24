Пожар на морском терминале в Туапсе потушили спустя пять дней

В Туапсе полностью потушили пожар на морском терминале спустя пять дней - губернатор
18:30 24.04.2026 (обновлено: 18:35 24.04.2026)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Пожар на территории морского терминала в Туапсе, вспыхнувший пять дней назад в результате атаки вражеских беспилотников, полностью потушен. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В Туапсе на территории морского терминала полностью потушили пожар. Спасибо нашим пожарным, в том числе краевым сотрудникам МЧС, которые круглосуточно ликвидировали возгорание. Пять дней около 300 человек боролись с огнем", - написал он в своем канале в Мах.
По словам губернатора, специалисты постоянно мониторят состояние морской акватории вблизи Туапсе. Роспотребнадзор регулярно берет пробы воздуха на содержание вредных веществ.
В ночь на 16 апреля ВСУ массированно атаковали беспилотниками населенные пункты Кубани. В результате атаки вспыхнул пожар в морском терминале в Туапсе. По данным оперштаба Кубани, загорелось технологическое оборудование в порту. Также в Туапсе в результате атаки погибли женщина и 14-летняя девочка.
В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся очередной массированной атаке. Один человек погиб, еще один мужчина пострадал. Сообщалось, что повреждены жилые дома, школа и детский сад. После атаки в морском терминале возник пожар.
Вследствие атак на морской терминал в Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. Его удалось локализовать. Попавшие в воду нефтепродукты оперативно собрали.
Кроме того, по данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в ряде микрорайонов Туапсе отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Из-за сильного пожара в атмосферу попали продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.
Открытое горение было локализовано 23 апреля.