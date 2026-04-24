Поведет ли Германия Европу на войну против России – мнение - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Поведет ли Германия Европу на войну против России – мнение
Поведет ли Германия Европу на войну против России – мнение

Война России и Европы может не начаться после новых выборов в странах ЕС – политолог

08:43 24.04.2026 (обновлено: 09:27 24.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Германия не сможет повести Европу на войну с Россией, к которой подстрекают некоторые страны, а через два года эта угроза и вовсе обещает исчезнуть. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус представил первую с 1945 года военную стратегию Германии. Россия в ней названа главным врагом ФРГ. Стратегия впервые со времени окончания Второй мировой войны была названа не оборонной, а военной. Согласно документу, "российской угрозе" Германия готовится противопоставить самую мощную армию в Европе за счет привлечения в бундесвер не менее 500 тысяч новобранцев и использования Украины как полигона для тренировок личного состава.
"Желание и заявление – это одно. А физический, моральный и психологический потенциал населения – совершенно другое. Это уже не та Германия, которая была 100 лет назад, в 1939 году. Это Германия, которая три поколения жила в рыхлом состоянии комфорта за счет дешевых российских энергоносителей и того, что США формировали над ней так называемый зонтик", – прокомментировал Колесниченко.
Он считает, что Германия не мобилизуется так, как об этом заявляют немецкие власти, потому что этого не желает население страны. Это, среди прочего, доказывает недавний призыв лидера общественного союза волонтеров, достаточно известного в стране человека, считает Колесниченко.
"Их руководитель объявил – и, кстати, никто из власти его не опроверг, – что в связи с тем, что условия жизни улучшились и ее продолжительность увеличилась, возраст призыва в армию нужно переносить – до 70 лет", – сказал он.
В действительности же это говорит о том, что желающих воевать нет, добавил Колесниченко.
"Немцы не хотят ни служить, ни воевать. И они не могут набрать 250 тысяч военнослужащих, согласно принятому и действующему закону. Катастрофическая нехватка населения, прежде всего молодежи, некому становиться под ружье. И они уже готовы выставлять стариков", – прокомментировал политолог.
Но есть и другая часть Европы: Нидерланды, Швеция – северные соседи и не только, где агрессивное, хотя и малочисленное население готово воевать с Россией, но только все вместе, потому что "гуртом и батька легче бить", привел Колесниченко украинскую пословицу. При этом роль Германии в Европе все еще велика – это так называемый символ промышленного прогресса, добавил он.
"Поэтому коллективная мысль Европы – это опасная вещь", – заметил эксперт.
А потому остановка поставок топлива в Германию из Казахстана по нефтепроводу "Дружба" на фоне конфликта на Ближнем Востоке и колоссальных проблем с топливом является очень важной составляющей усилий остановить "бешеных псов реваншизма в Европе, которые осмелели, обнаглели и считают, что им все позволено", отметил он.
Гражданская авиация Германии в отсутствие топлива будет останавливаться еще больше, чем сейчас, немецкие автомобильные заводы – закрываться, промышленность проваливаться, а дестабилизации общественно-политической ситуации – расти во всей Европе, сказал политолог.
Происходящее не делает Германию способной встать во главе военного антироссийского движения, тем не менее у Европы остается один путь выжить – перезапустить военно-промышленный комплекс и продолжать конфликт с РФ, сказал Колесниченко. Кроме того, это единственный способ для действующей власти глобалистов в европейских странах оставаться у руля, добавил эксперт.
"У Европы другого выбора нет, кроме как как мобилизация с целью, как они неоднократно говорили, стратегического поражения России, ну и защиты собственной властью своего места у руля Евросоюзом и европейских государств", – сказал он.
Однако в ближайшие два года в Европе практически в 2/3 стран пройдут новые выборы, и тогда "расклад будет совершенно другой", считает Колесниченко.
"Судя по тому, что мы видели в Румынии, что видим сегодня в Болгарии, в той же Венгрии – национальные интересы начинают превалировать. И старые элиты глобалистские однозначно не удержатся", – сказал Колесниченко.
Таким образом, у них есть не более двухе лет для эскалации и развязывания военного конфликта, добавил он.
"Поэтому наиболее активная, проблемная ситуация, я полагаю, – это ближайший год. Максимум полтора - два. После этого, когда власти будут в Европе меняться, я думаю, ситуация будет меняться в другую сторону", – считает Колесниченко.
О том, что "с Украиной в ближайший год полтора нужно будет заканчивать" подспудно понимают в Европе, в той же Германии уже сейчас, об этом свидетельствует, в частности, решение немецких властей выдворять бежавших в их страну украинцев, считает политолог.
Тем не менее сегодня России следует обращать пристальное внимание на заявления из Европы о желании сформировать свое "европейское НАТО".
"И здесь самое интересное: Украина, выступая застрельщиком, объявляет, что она может быть центром, как самая боеспособная территория в создании военного политического блока Украина – Великобритания – страны ЕС. Вот где находится более серьезная проблема, с которой нужно решать вопрос силами нашей российской дипломатии и наших вооруженных сил", – заключил эксперт.
