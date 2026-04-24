"Помог" участнику СВО и скрылся: ФСБ задержала земельного мошенника

До 6 лет тюрьмы за махинации с земельным участком бойца СВО может получить севастополец. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и городу Севастополю. РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T16:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. До 6 лет тюрьмы за махинации с земельным участком бойца СВО может получить севастополец. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и городу Севастополю.Установлено, что участник СВО обратился за помощью к своему бывшему руководителю с просьбой оказать содействие в оформлении земельного участка. Последний согласился помочь, но за свои услуги потребовал половину площади земли.После передачи денежных средств бывший начальник перестал выходить на связь, уточнили силовики.За помощью участник СВО обратился в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В кратчайшие сроки злоумышленник был установлен. Свою вину признал в полном объеме и обязался возместить причиненный ущерб.В отношении севастопольца возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что прокуратура Севастополя добилась восстановления прав участника специальной военной операции на получение земельного участка.

