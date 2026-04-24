"Помог" участнику СВО и скрылся: ФСБ задержала земельного мошенника - РИА Новости Крым, 24.04.2026
"Помог" участнику СВО и скрылся: ФСБ задержала земельного мошенника
До 6 лет тюрьмы за махинации с земельным участком бойца СВО может получить севастополец. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и городу Севастополю. РИА Новости Крым, 24.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. До 6 лет тюрьмы за махинации с земельным участком бойца СВО может получить севастополец. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и городу Севастополю.
Установлено, что участник СВО обратился за помощью к своему бывшему руководителю с просьбой оказать содействие в оформлении земельного участка. Последний согласился помочь, но за свои услуги потребовал половину площади земли.
"Позже, понимая, что не имеет реальной возможности оказать содействие в оформлении земли, он предложил своему бывшему подчиненному предать ему порядка 500 тысяч рублей, которые, якобы, будут им использованы для оформления необходимых документов", – сказано в сообщении.
После передачи денежных средств бывший начальник перестал выходить на связь, уточнили силовики.
За помощью участник СВО обратился в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В кратчайшие сроки злоумышленник был установлен. Свою вину признал в полном объеме и обязался возместить причиненный ущерб.
В отношении севастопольца возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что прокуратура Севастополя добилась восстановления прав участника специальной военной операции на получение земельного участка.
