Полковник МЧС и его жена погибли при атаке дрона в Херсонской области
Полковник МЧС и его жена погибли при атаке украинского БПЛА в Херсонской области
11:32 24.04.2026 (обновлено: 11:43 24.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Полковник МЧС Иван Бузин и его жена погибли при атаке украинского БПЛА в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
"В результате атаки беспилотного летательного аппарата погибли сотрудник Главного управления МЧС России по Херсонской области полковник внутренней службы Иван Бузин со своей супругой. Руководство Главного управления и коллеги погибшего выражают глубокие и искренние соболезнования его семье и близким", - говорится в сообщении.
Погибший сотрудник многие годы служил в системе МЧС России, добросовестно исполнял свой долг по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, отметили в МЧС. Он зарекомендовал себя как ответственный, грамотный и отзывчивый специалист, пользовался уважением в коллективе.
Ведомство окажет семье погибшего всестороннюю поддержку.
