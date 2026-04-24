Почему в России замедлилась экономика и что будет с инфляцией
Экономика России в первом квартале текущего года замедлилась, в том числе из-за подстройки к налоговым изменениям, календарным и погодным факторам. Об этом... РИА Новости Крым, 24.04.2026
Экономика России замедлилась в том числе из-за подстройки к налоговым изменениям – ЦБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Экономика России в первом квартале текущего года замедлилась, в том числе из-за подстройки к налоговым изменениям, календарным и погодным факторам. Об этом говорится в заявлении Банка России по поводу очередного снижения ключевой ставки.
В пятницу ЦБ по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку с 15% до 14,5% годовых. Это восьмое подряд снижение ключевой ставки в РФ.
"По оперативным данным, российская экономика в первом квартале 2026 года замедлилась, в том числе из-за подстройки к произошедшим налоговым изменениям. Также повлияло меньшее количество рабочих дней и неблагоприятные погодные условия", - говорится в заявлении регулятора.
По данным ЦБ, инвестиционная активность остается сдержанной. Также сохраняется тенденция на замедление роста потребительского спроса, несмотря на некоторое оживление в марте. Прогноз по росту валового внутреннего продукта в текущем году сохранен на уровне 0,5-1,5%.
Как указали в Банке России, в первом квартале текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8,7% в пересчете на год после 4,4% в четвертом квартале прошлого года. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 6,3% после 5% в предыдущем квартале.
Регулятор пояснил, что такая динамика связана с повышением НДС и индексацией регулируемых цен и тарифов. При этом оценка Центробанком устойчивой инфляции не изменилась и в целом находится в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 20 апреля, составила 5,7%.
"В целом ожидания будущей инфляции сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать ее устойчивому замедлению", - констатировал регулятор.
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством в середине апреля заявил
, что экономическая динамика в стране снижается второй месяц подряд. ВВП России за январь-февраль сократился на 1,8%. Траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий не только аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центробанка, констатировал глава государства.
