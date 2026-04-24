Почему в России замедлилась экономика и что будет с инфляцией

Почему в России замедлилась экономика и что будет с инфляцией - РИА Новости Крым, 24.04.2026

Почему в России замедлилась экономика и что будет с инфляцией

Экономика России в первом квартале текущего года замедлилась, в том числе из-за подстройки к налоговым изменениям, календарным и погодным факторам. Об этом... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T14:49

2026-04-24T14:49

2026-04-24T14:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Экономика России в первом квартале текущего года замедлилась, в том числе из-за подстройки к налоговым изменениям, календарным и погодным факторам. Об этом говорится в заявлении Банка России по поводу очередного снижения ключевой ставки.В пятницу ЦБ по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку с 15% до 14,5% годовых. Это восьмое подряд снижение ключевой ставки в РФ.По данным ЦБ, инвестиционная активность остается сдержанной. Также сохраняется тенденция на замедление роста потребительского спроса, несмотря на некоторое оживление в марте. Прогноз по росту валового внутреннего продукта в текущем году сохранен на уровне 0,5-1,5%.Как указали в Банке России, в первом квартале текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8,7% в пересчете на год после 4,4% в четвертом квартале прошлого года. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 6,3% после 5% в предыдущем квартале.Регулятор пояснил, что такая динамика связана с повышением НДС и индексацией регулируемых цен и тарифов. При этом оценка Центробанком устойчивой инфляции не изменилась и в целом находится в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 20 апреля, составила 5,7%.Президент России Владимир Путин на совещании с правительством в середине апреля заявил, что экономическая динамика в стране снижается второй месяц подряд. ВВП России за январь-февраль сократился на 1,8%. Траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий не только аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центробанка, констатировал глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Валовый продукт Крыма вырос на 200 млрд рублей за годДмитрий Киселев назвал российскую экономику героическойВ Госдуме назвали главную позитивную новость для экономики России

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, экономика, инфляция, новости