Победа ВКС и успех науки: эксперт о запуске ракеты-носителя "Ангара-1.2" - РИА Новости Крым, 24.04.2026

Успешный запуск в интересах Минобороны России очередной ракеты-носителя с космическими аппаратами в условиях многочисленных санкций Запада является еще одной... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T14:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Успешный запуск в интересах Минобороны России очередной ракеты-носителя с космическими аппаратами в условиях многочисленных санкций Запада является еще одной безусловной победой Воздушно-космических сил РФ и отечественной науки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политический эксперт, член Общественной палаты Крыма Заур Смирнов.Накануне "Роскосмос" сообщил, что Воздушно-космические силы РФ провели успешный пуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России.По словам Смирнова, такие запуски – бесспорное доказательство успеха вооруженных сил РФ и российской науки, учитывая колоссальное давление Запада, в условиях которого все это осуществляется.Выведение Россией на орбиту спутников Минобороны - это большой успех для всей России, который показывает, что "несмотря на санкции, Россия нашла путь и стабильный курс, по которому продолжает развиваться наша космическая отрасль, а с ней и наши военные и гражданские интересы в космосе", добавил он."И поэтому я считаю это очень знаково и в целом для всех для нас это большое достижение", – заключил Смирнов.В начале апреля 2026 с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета "Союз-2.1а", которая также вывела на орбиту военный спутник. В начале февраля успешный старт был дан ракете-носителю "Союз-2.1б". В декабре 2025 года для запуска на орбиту космического аппарата Минобороны РФ также выпускали "Союз-2.1а".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия должна оставаться лидером в части освоения космоса – Путин Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту Крупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны России

