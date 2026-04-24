Опередить Мадьяра: в ЕС объяснили срочную поездку Зеленского на Кипр
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится опередить вероятного будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра в получении денег от Брюсселя и с этой целью он прибыл на неформальный саммит ЕС на Кипре. Такое мнение выразил заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
Накануне Зеленский прибыл на Кипр для участия в неформальном саммите ЕС в Никосии и Айя-Напе, который проходит 23-24 апреля.
"Он прибыл на Кипр, чтобы отпраздновать выделение кредита в 90 миллиардов евро и обогнать этого венгерского политика Мадьяра. Это самый крупный кредит, который когда-либо был предоставлен стране, и упустить его Зеленский просто не мог", – цитирует Христофору РИА Новости.
По его мнению, расчет Зеленского состоит в том, чтобы не возвращать этот беспрецедентный кредит.
"Я бы сказал, что Зеленский пустился в пляс, когда понял, какой приз ему может выпасть. Очень грустно, что ЕС не может ему отказать в выплате, все же не зря ехал", – подытожил журналист.
В четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Киев будет обязан вернуть эти деньги только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России. Этот кредит будет выдан Киеву за счет доходов собственных жителей, прокомментировал тему зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Читайте также на РИА Новости Крым: