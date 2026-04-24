Опередить Мадьяра: в ЕС объяснили срочную поездку Зеленского на Кипр

2026-04-24T09:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится опередить вероятного будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра в получении денег от Брюсселя и с этой целью он прибыл на неформальный саммит ЕС на Кипре. Такое мнение выразил заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.Накануне Зеленский прибыл на Кипр для участия в неформальном саммите ЕС в Никосии и Айя-Напе, который проходит 23-24 апреля.По его мнению, расчет Зеленского состоит в том, чтобы не возвращать этот беспрецедентный кредит.В четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Киев будет обязан вернуть эти деньги только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России. Этот кредит будет выдан Киеву за счет доходов собственных жителей, прокомментировал тему зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

