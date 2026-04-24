Опередить Мадьяра: в ЕС объяснили срочную поездку Зеленского на Кипр - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Опередить Мадьяра: в ЕС объяснили срочную поездку Зеленского на Кипр
Опередить Мадьяра: в ЕС объяснили срочную поездку Зеленского на Кипр - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Опередить Мадьяра: в ЕС объяснили срочную поездку Зеленского на Кипр
Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится опередить вероятного будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра в получении денег от Брюсселя и с этой целью... РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T09:20
2026-04-24T09:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится опередить вероятного будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра в получении денег от Брюсселя и с этой целью он прибыл на неформальный саммит ЕС на Кипре. Такое мнение выразил заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.Накануне Зеленский прибыл на Кипр для участия в неформальном саммите ЕС в Никосии и Айя-Напе, который проходит 23-24 апреля.По его мнению, расчет Зеленского состоит в том, чтобы не возвращать этот беспрецедентный кредит.В четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Киев будет обязан вернуть эти деньги только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России. Этот кредит будет выдан Киеву за счет доходов собственных жителей, прокомментировал тему зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
владимир зеленский, политика, украина, европейский союз (ес), новости, кредит
Опередить Мадьяра: в ЕС объяснили срочную поездку Зеленского на Кипр

В ЕС объяснили срочную поездку Зеленского на Кипр попыткой опередить Мадьяра

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится опередить вероятного будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра в получении денег от Брюсселя и с этой целью он прибыл на неформальный саммит ЕС на Кипре. Такое мнение выразил заявил в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
Накануне Зеленский прибыл на Кипр для участия в неформальном саммите ЕС в Никосии и Айя-Напе, который проходит 23-24 апреля.
"Он прибыл на Кипр, чтобы отпраздновать выделение кредита в 90 миллиардов евро и обогнать этого венгерского политика Мадьяра. Это самый крупный кредит, который когда-либо был предоставлен стране, и упустить его Зеленский просто не мог", – цитирует Христофору РИА Новости.
По его мнению, расчет Зеленского состоит в том, чтобы не возвращать этот беспрецедентный кредит.
"Я бы сказал, что Зеленский пустился в пляс, когда понял, какой приз ему может выпасть. Очень грустно, что ЕС не может ему отказать в выплате, все же не зря ехал", – подытожил журналист.
В четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Киев будет обязан вернуть эти деньги только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России. Этот кредит будет выдан Киеву за счет доходов собственных жителей, прокомментировал тему зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЕС в растерянности: для Украины не хватает 22 миллиарда евро
Что вошло в 20-й пакет санкций ЕС против России
Конец близок: у Украины осталось денег на две недели
 
Владимир ЗеленскийПолитикаУкраинаЕвропейский Союз (ЕС)НовостиКредит
 
09:20Опередить Мадьяра: в ЕС объяснили срочную поездку Зеленского на Кипр
09:14Крымский мост сейчас: обстановка и очереди
08:53ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора
08:50Шторм утих: в Севастополе открыли рейд после остановки движения
08:44Не только "Таврида": чем туробъекты Крыма заинтересовали Ростов и Воронеж
08:43Поведет ли Германия Европу на войну против России – мнение
08:18"Горящие туры" на майские: аферисты придумали новую схему
07:40Новый удар: сильнейшая за 2,5 месяца вспышка произошла на Солнце
07:1810 беспилотников уничтожили над Крымом и другими регионами РФ
07:13В Крыму продлен срок подачи декларации по НДС за первый квартал
06:53Протезный центр в ДНР помогает участникам СВО вернуться к нормальной жизни
06:45Иран сделал исключение для России во взимании пошлин за проход через Ормуз
06:39День солидарности молодежи – в чем "фишка" праздника
06:08Цветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздники
00:01Ненастная ночь и ветреный день: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 апреля
23:43Открытое горение морского терминала в Туапсе ликвидировали
22:55Усиление восточного фланга НАТО и смерть Пиманова – главное
22:31Мужчина изрезал врачей в Дагестане - что известно
22:23Делегация КФУ презентовала в Ростове и Воронеже научный туризм в Крыму
Лента новостейМолния