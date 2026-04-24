Очередь на Крымский мост растет: сколько ждать проезда

Очередь на Крымский мост растет: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 24.04.2026

Очередь на Крымский мост растет: сколько ждать проезда

Перед Крымским мостом у пунктов досмотра со стороны Керчи очередь выросла до 180 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T13:12

2026-04-24T13:12

2026-04-24T13:12

крымский мост

очереди на крымском мосту

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

керчь

тамань

крым

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра со стороны Керчи очередь выросла до 180 машин. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на транспортном переходе.Затор начал расти в пятницу в 11 утра. Тогда проезда ожидали 100 авто.Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.

крымский мост

керчь

тамань

крым

крымский мост, очереди на крымском мосту, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань, крым, новости крыма