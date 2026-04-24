Обстановка у Крымского моста – сколько ждать проезда сейчас
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру пятницы сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на транспортном переходе.Затор начал расти в пятницу в 11 утра. Тогда проезда ожидали 100 авто. К обеду в пробке было уже 180 авто. При этом въезд в Крым остается свободным.Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 180 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
