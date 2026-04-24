Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260424/novyy-udar-silneyshaya-za-25-mesyatsa-vspyshka-proizoshla-na-solntse-1155475559.html
Новый удар: сильнейшая за 2,5 месяца вспышка произошла на Солнце
2026-04-24T07:40
2026-04-24T07:56
институт космических исследований
солнце
вспышки на солнце
лаборатория солнечной астрономии ики ран
новости
космос
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155475755_8:0:1064:594_1920x0_80_0_0_ad0fa35e4a44bc2b787703609e63c259.png
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155475755_140:0:932:594_1920x0_80_0_0_4a6d8d306e34e22a374de9270a11ffa5.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
07:40 24.04.2026 (обновлено: 07:56 24.04.2026)
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНСильнейшая за 2,5 месяца вспышка произошла на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Вспышка высшего балла Х2,5 произошла на Солнце, она стала сильнейшей почти за 2,5 месяца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Происходящий на Солнце рост активности, как и прогнозировалось накануне, преодолел порог вспышек высшего уровня. На Солнце в 04.07 по Москве произошла вспышка балла X2,5", - говорится в сообщении.
По информации ученых, более крупная вспышка - уровня X4.2 - последний раз была зарегистрирована 4 февраля. Она стала одним из "исключительно мощной серии солнечных событий", самой сильной в XXI веке.
Вспышка в ночь на пятницу сопровождалась крупным выбросом плазмы, который хорошо различим на поступивших с космических телескопов снимках. В то же время центр взрыва пока еще довольно сильно (примерно на 60 градусов) смещен к краю Солнца, а плазма уходит вбок.
"Поэтому есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли. Более точный вывод можно будет сделать в течение дня по результатам математического моделирования. В любом случае фронтальные удары в такой ситуации исключены, и возможно только касание планеты краем плазменного облака", - добавили в Лаборатории.
Ученые отметили, что пока не наблюдают признаков спада активности Солнца, и не исключили возможность новых крупных событий в течение дня.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Магнитная буря началась на Земле
Обратная сторона и полное затмение: "Артемида II" завершила полет к Луне
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:20Опередить Мадьяра: в ЕС объяснили срочную поездку Зеленского на Кипр
09:14Крымский мост сейчас: обстановка и очереди
08:53ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора
08:50Шторм утих: в Севастополе открыли рейд после остановки движения
08:44Не только "Таврида": чем туробъекты Крыма заинтересовали Ростов и Воронеж
08:43Поведет ли Германия Европу на войну против России – мнение
08:18"Горящие туры" на майские: аферисты придумали новую схему
07:40Новый удар: сильнейшая за 2,5 месяца вспышка произошла на Солнце
07:1810 беспилотников уничтожили над Крымом и другими регионами РФ
07:13В Крыму продлен срок подачи декларации по НДС за первый квартал
06:53Протезный центр в ДНР помогает участникам СВО вернуться к нормальной жизни
06:45Иран сделал исключение для России во взимании пошлин за проход через Ормуз
06:39День солидарности молодежи – в чем "фишка" праздника
06:08Цветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздники
00:01Ненастная ночь и ветреный день: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 апреля
23:43Открытое горение морского терминала в Туапсе ликвидировали
22:55Усиление восточного фланга НАТО и смерть Пиманова – главное
22:31Мужчина изрезал врачей в Дагестане - что известно
22:23Делегация КФУ презентовала в Ростове и Воронеже научный туризм в Крыму
Лента новостейМолния