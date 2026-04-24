Новый удар: сильнейшая за 2,5 месяца вспышка произошла на Солнце - РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T07:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Вспышка высшего балла Х2,5 произошла на Солнце, она стала сильнейшей почти за 2,5 месяца, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По информации ученых, более крупная вспышка - уровня X4.2 - последний раз была зарегистрирована 4 февраля. Она стала одним из "исключительно мощной серии солнечных событий", самой сильной в XXI веке.Вспышка в ночь на пятницу сопровождалась крупным выбросом плазмы, который хорошо различим на поступивших с космических телескопов снимках. В то же время центр взрыва пока еще довольно сильно (примерно на 60 градусов) смещен к краю Солнца, а плазма уходит вбок."Поэтому есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли. Более точный вывод можно будет сделать в течение дня по результатам математического моделирования. В любом случае фронтальные удары в такой ситуации исключены, и возможно только касание планеты краем плазменного облака", - добавили в Лаборатории.Ученые отметили, что пока не наблюдают признаков спада активности Солнца, и не исключили возможность новых крупных событий в течение дня.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

