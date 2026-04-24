Новости СВО: за неделю Киев потерял более восьми тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Новости СВО: за неделю Киев потерял более восьми тысяч боевиков
За неделю киевский режим потерял еще 8285 боевиков, тысячи беспилотников, сотни танков и бронемашин, а также другую военную технику. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 24.04.2026
потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, украина, россия, инфографика
Новости СВО: за неделю Киев потерял более восьми тысяч боевиков

Армия РФ за неделю уничтожила еще 8285 боевиков

13:45 24.04.2026 (обновлено: 14:32 24.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. За неделю киевский режим потерял еще 8285 боевиков, тысячи беспилотников, сотни танков и бронемашин, а также другую военную технику. Об этом сообщается в пятницу в сводке Минобороны РФ.
В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Ветеринарное Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник в зоне группировки войск потерял более 1300 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 96 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 71 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.
Группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады теробороны. Потери противника - свыше 1410 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 111 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю.
Киевский режим потерял более 1290 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 92 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии.
Сводка МО от 24 апреля 2026 годаСводка МО от 24 апреля 2026 года
Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Гришино Донецкой Народной Республики. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2295 военнослужащих, 29 боевых бронированных машин и 39 автомобилей. Уничтожено 13 орудий полевой артиллерии.
В течение прошедшей недели подразделения "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1605 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены восемь складов материальных средств.
В течение прошедшей недели подразделения "Днепр" улучшили тактическое положение. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 119 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств.
Также российские военные за неделю уничтожили 2464 вражеских беспилотников, сбили дальнобойную ракету "Нептун" и 50 авиабомб. Российские военные в ответ на террористические удары за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам на Украине, все цели достигнуты, сообщалось ранее.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила еще один населенный пункт в Харьковской области
Голос разума: для чего Россия опубликовала список заводов БПЛА в Европе
10 беспилотников уничтожили над Крымом и другими регионами РФ
 
15:55Дорогое и за городом: какое жилье часто бронируют в Крыму
15:50Набиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки
15:49Россия и Украина обменялись военнопленными
15:47Раскол в рядах ЕС – кто и как высмеял Зеленского на Кипре
15:44Инженеру дали 8 лет за взятку на работах в "Романовской гимназии" в Керчи
15:35Банкротство физических лиц - чем это опасно
15:30На Крым обрушится штормовой ветер
15:25В Дагестане паводок разрушил четыре школы
15:11Да будет свет: в районах Севастополя обновляют воздушные линии электропередачи
14:58"Диктант Победы" у Обелиска Славы: в Керчи проверили исторические знания
14:49Почему в России замедлилась экономика и что будет с инфляцией
14:38В Ялте по ночам будут отключать свет – в чем причина
14:27В Белгородской области ВСУ уничтожили гражданский автомобиль - есть жертвы
14:14Победа ВКС и успех науки: эксперт о запуске ракеты-носителя "Ангара-1.2"
13:45Новости СВО: за неделю Киев потерял более восьми тысяч боевиков
13:35В Крыму пациентка избила врача – возбуждено уголовное дело
13:33ЦБ снизил ключевую ставку с 15 до 14,5% годовых
13:20В Крыму почтили память жертв геноцида армянского народа
13:12Очередь на Крымский мост растет: сколько ждать проезда
13:05Работа ПВО: ВСУ за неделю лишились ракеты "Нептун" и 2,5 тысяч дронов
Лента новостейМолния