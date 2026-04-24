Ненастная ночь и ветреный день: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В ночь на пятницу в Крыму прольются дожди, местами с грозами, а днем осадки прекратятся, потеплеет, но будет дуть штормовой ветер. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу в Крыму прольются дожди, местами с грозами, а днем осадки прекратятся, потеплеет, но будет дуть штормовой ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +12…14.В Севастополе облачно. Ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный, во второй половине ночи северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха +6...8. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, во второй половине дня 9-14 м/с. Температура воздуха +10...12.На побережье ночью прольются дожди, днем осадки прекратятся. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +5...8, днем потеплеет до +14.
В Крыму в пятницу будет дуть сильный ветер и потеплеет до +14 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу в Крыму прольются дожди, местами с грозами, а днем осадки прекратятся, потеплеет, но будет дуть штормовой ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью быстродвижущийся атмосферный холодный фронт принесет дожди, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с, ночью в южных, восточных районах и в горах усилится до штормовых значений 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, в горах 0…+2; днем +11…14, в горах +1…6", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +12…14.
В Севастополе облачно. Ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный, во второй половине ночи северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха +6...8. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, во второй половине дня 9-14 м/с. Температура воздуха +10...12.
На побережье ночью прольются дожди, днем осадки прекратятся. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +5...8, днем потеплеет до +14.
