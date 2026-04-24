Не только "Таврида": чем туробъекты Крыма заинтересовали Ростов и Воронеж - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Не только "Таврида": чем туробъекты Крыма заинтересовали Ростов и Воронеж
Не только "Таврида": чем туробъекты Крыма заинтересовали Ростов и Воронеж - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Не только "Таврида": чем туробъекты Крыма заинтересовали Ростов и Воронеж
Туристические объекты Крыма вызвали большой интерес у жителей Ростовской области и Воронежа. О лидерах популярности Дней крымского гостеприимства в эфире радио... РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T08:44
2026-04-24T08:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Туристические объекты Крыма вызвали большой интерес у жителей Ростовской области и Воронежа. О лидерах популярности Дней крымского гостеприимства в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали председатель отделения РГО в РК, замдиректора по науке пещеры Таврида КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин и декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Наталья Страчкова."Мы рассказывали про пещеру "Таврида" разным целевым аудиториям, о создании этого туристического объекта, законодательной базы, как это все оформить. Рассказывали методику создания туристического объекта. Показывали, как мы обустроили пещеру, и сколько туристов приезжает, сколько стоит билет, сколько там у нас работает экскурсоводов, где они обучаются", - рассказал Геннадий Самохин.Заинтересовали людей и степи Крыма, где растут дикие тюльпаны, добавил он."Мы все говорим, что Крым — это горы, Южный берег, красиво, здорово, море. А крымскую степь все забывают. Огромная часть территории Крыма", - обратил внимание спикер.На следующий год запланирован фестиваль тюльпанов совместно с Калмыкией, Ростовской областью и Крымом.Найдены интересные точки соприкосновения Крыма и Донского казачества, поделилась Наталья Страчкова."Мы посетили культурно-исторический центр Донского казачьего войска. Он тоже является объектом научно-популярного туризма, и находится при Донецком государственном научно-техническом университете. Было бы неплохо сделать межрегиональный туристский маршрут, организовать событийные мероприятия, фестивали. Это может быть также пересечение и в сегменте гастрономического туризма. Исследование казачьего войска со стороны определенного культурного слоя, возможно, тоже будет интересным туристским продуктом региона", - обозначила декан факультета географии КФУ.Дни крымского гостеприимства являются инструментом, который может позволить реализовать даже самые необычные туристские объекты, заметила она."Сегмент научно-популярного туризма — это гастрономический туризм, событийные мероприятия, все то, что возможно реализовывать круглогодично с культурно-познавательной целью, увидеть новые варианты взаимодействия в рамках локальных регионов. Это может быть и Приазовье, и сочетание Крым-Тамань. У нас есть несколько межрегиональных маршрутов: Боспорское царство, археологический блок тоже может вызвать интерес. Такие нишевые точечные формы, они тоже могут сформировать новый имидж Крыма", - заключила Наталья Страчкова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Повышение качества сервиса обеспечило рост спроса на отдых в Крыму – экспертГастрономические и туристические победы: чем Крым удивил РоссиюЛучше вы к нам: турагенты из Сибири приехали в Крым заключать контракты
крым
ростов-на-дону
воронеж
крым, ростов-на-дону, воронеж, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, кфу (крымский федеральный университет), геннадий самохин, мнения
Не только "Таврида": чем туробъекты Крыма заинтересовали Ростов и Воронеж

Популярные и малоизвестные туробъекты Крыма презентовали в соседних регионах страны

08:44 24.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Туристические объекты Крыма вызвали большой интерес у жителей Ростовской области и Воронежа. О лидерах популярности Дней крымского гостеприимства в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали председатель отделения РГО в РК, замдиректора по науке пещеры Таврида КФУ имени Вернадского Геннадий Самохин и декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Наталья Страчкова.
"Мы рассказывали про пещеру "Таврида" разным целевым аудиториям, о создании этого туристического объекта, законодательной базы, как это все оформить. Рассказывали методику создания туристического объекта. Показывали, как мы обустроили пещеру, и сколько туристов приезжает, сколько стоит билет, сколько там у нас работает экскурсоводов, где они обучаются", - рассказал Геннадий Самохин.
Заинтересовали людей и степи Крыма, где растут дикие тюльпаны, добавил он.
"Мы все говорим, что Крым — это горы, Южный берег, красиво, здорово, море. А крымскую степь все забывают. Огромная часть территории Крыма", - обратил внимание спикер.
На следующий год запланирован фестиваль тюльпанов совместно с Калмыкией, Ростовской областью и Крымом.
Найдены интересные точки соприкосновения Крыма и Донского казачества, поделилась Наталья Страчкова.
"Мы посетили культурно-исторический центр Донского казачьего войска. Он тоже является объектом научно-популярного туризма, и находится при Донецком государственном научно-техническом университете. Было бы неплохо сделать межрегиональный туристский маршрут, организовать событийные мероприятия, фестивали. Это может быть также пересечение и в сегменте гастрономического туризма. Исследование казачьего войска со стороны определенного культурного слоя, возможно, тоже будет интересным туристским продуктом региона", - обозначила декан факультета географии КФУ.
Дни крымского гостеприимства являются инструментом, который может позволить реализовать даже самые необычные туристские объекты, заметила она.
"Сегмент научно-популярного туризма — это гастрономический туризм, событийные мероприятия, все то, что возможно реализовывать круглогодично с культурно-познавательной целью, увидеть новые варианты взаимодействия в рамках локальных регионов. Это может быть и Приазовье, и сочетание Крым-Тамань. У нас есть несколько межрегиональных маршрутов: Боспорское царство, археологический блок тоже может вызвать интерес. Такие нишевые точечные формы, они тоже могут сформировать новый имидж Крыма", - заключила Наталья Страчкова.
