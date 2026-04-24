https://crimea.ria.ru/20260424/navodnenie-na-kubani-podtopleno-100-domov-i-evakuirovany-10-chelovek-1155510047.html
Наводнение на Кубани: подтоплено 100 участков и эвакуированы 10 человек
Наводнение на Кубани: подтоплено 100 участков и эвакуированы 10 человек - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Наводнение на Кубани: подтоплено 100 участков и эвакуированы 10 человек
100 придомовых территорий подтоплены в Белореченском районе Краснодарского края из-за сильных ливней. Спасатели эвакуировали 10 жителей, сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T23:13
2026-04-24T23:13
2026-04-24T23:18
краснодарский край
кубань
наводнение
стихия
погода
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/10/1120545877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2980bd8b6f31076f021957e300f4f1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. 100 придомовых территорий подтоплены в Белореченском районе Краснодарского края из-за сильных ливней. Спасатели эвакуировали 10 жителей, сообщает оперштаб Кубани.Для людей в доме культуры развернули пункт временного размещения. На данный момент в нем находятся восемь человек, в том числе один ребенок. Пять групп специалистов обследуют подтопленные домовладения. Привлечено 14 единиц техники.
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/10/1120545877_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f8227f9b919c9e957b1989a79d67eed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, кубань, наводнение, стихия, погода, происшествия, новости
Наводнение на Кубани: подтоплено 100 участков и эвакуированы 10 человек
На Кубани ливни подтопили 100 придомовых участков - эвакуированы 10 человек
23:13 24.04.2026 (обновлено: 23:18 24.04.2026)