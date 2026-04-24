Наводнение на Кубани: подтоплено 100 участков и эвакуированы 10 человек - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Наводнение на Кубани: подтоплено 100 участков и эвакуированы 10 человек
Наводнение на Кубани: подтоплено 100 участков и эвакуированы 10 человек
100 придомовых территорий подтоплены в Белореченском районе Краснодарского края из-за сильных ливней. Спасатели эвакуировали 10 жителей, сообщает оперштаб Кубани.
2026-04-24T23:13
2026-04-24T23:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. 100 придомовых территорий подтоплены в Белореченском районе Краснодарского края из-за сильных ливней. Спасатели эвакуировали 10 жителей, сообщает оперштаб Кубани.Для людей в доме культуры развернули пункт временного размещения. На данный момент в нем находятся восемь человек, в том числе один ребенок. Пять групп специалистов обследуют подтопленные домовладения. Привлечено 14 единиц техники.
краснодарский край, кубань, наводнение, стихия, погода, происшествия, новости
Наводнение на Кубани: подтоплено 100 участков и эвакуированы 10 человек

На Кубани ливни подтопили 100 придомовых участков - эвакуированы 10 человек

23:13 24.04.2026 (обновлено: 23:18 24.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. 100 придомовых территорий подтоплены в Белореченском районе Краснодарского края из-за сильных ливней. Спасатели эвакуировали 10 жителей, сообщает оперштаб Кубани.
"Всего подтоплены более 100 придомовых территорий в Белореченске, станице Пшехской, поселках Южный, Родники и Восточный. В 22 дома в поселке Южный заходила вода. Эвакуировано 10 человек", - говорится в сообщении.
Для людей в доме культуры развернули пункт временного размещения. На данный момент в нем находятся восемь человек, в том числе один ребенок.
Пять групп специалистов обследуют подтопленные домовладения. Привлечено 14 единиц техники.
"Также в Белореченске на пересечении улиц Кочергина и Суворова река Келермес затопила дорогу. Существует угроза подтопления придомовых территорий, проведено оповещение населения", - добавили в оперштабе.
