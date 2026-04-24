10 беспилотников уничтожили над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 24.04.2026
10 беспилотников уничтожили над Крымом и другими регионами РФ
Силы ПВО в ночь на пятницу уничтожили десять украинских беспилотников над Крымом и еще четырьмя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Силы ПВО в ночь на пятницу уничтожили десять украинских беспилотников над Крымом и еще четырьмя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.В частности, вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областей и республики Крым.Накануне силы противовоздушной обороны также отражали очередную атаку украинских беспилотников на регионы России. В течение дня были сбиты 32 вражеских БПЛА, сообщали в Минобороны.
10 беспилотников уничтожили над Крымом и другими регионами РФ

Минобороны: силы ПВО уничтожили десять вражеских БПЛА над Крымом и регионами России

07:18 24.04.2026 (обновлено: 07:26 24.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Силы ПВО в ночь на пятницу уничтожили десять украинских беспилотников над Крымом и еще четырьмя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 21 часов 23 апреля до 7 часов 24 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
В частности, вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областей и республики Крым.
Накануне силы противовоздушной обороны также отражали очередную атаку украинских беспилотников на регионы России. В течение дня были сбиты 32 вражеских БПЛА, сообщали в Минобороны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
154 беспилотника атаковали ночью Крым и другие российские регионы
155 беспилотников атаковали ночью Крым и другие регионы России
Над Крымом отработала ПВО
 
