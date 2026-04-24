Набиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки

Банк России может на следующем заседании взять паузу в снижении ключевой ставки, все будет зависеть от исходных данных. Об этом заявила глава Центробанка... РИА Новости Крым, 24.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Банк России может на следующем заседании взять паузу в снижении ключевой ставки, все будет зависеть от исходных данных. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.В пятницу ЦБ по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку с 15% до 14,5% годовых. Это восьмое подряд снижение ключевой ставки в РФ.Она констатировала, что экономическая активность замедляется, динамика спроса уже примерно соответствует возможностям расширения предложения, однако инфляция пока остается выше цели. Кроме того, существенно возросли проинфляционные риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике.

