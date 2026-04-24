Набиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки
© Пресс-служба Банка России / Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Банк России может на следующем заседании взять паузу в снижении ключевой ставки, все будет зависеть от исходных данных. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
В пятницу ЦБ по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку с 15% до 14,5% годовых. Это восьмое подряд снижение ключевой ставки в РФ.
"Пауза возможна всегда. И наш сигнал о целесообразности рассмотрения, он предполагает паузы. Все будет зависеть от данных. Поэтому даже при направленности в сторону умеренно-мягкого сигнала пауза возможна", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Она констатировала, что экономическая активность замедляется, динамика спроса уже примерно соответствует возможностям расширения предложения, однако инфляция пока остается выше цели. Кроме того, существенно возросли проинфляционные риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике.
"В этих условиях от нас требуется более осторожный и взвешенный подход при принятии решений, с учетом чего мы немного повысили прогноз средней ключевой ставки на этот год – до 14-14,5 %, а на следующий – до 8-10%", – указала глава ЦБ.
