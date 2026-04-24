Набиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Набиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки
Банк России может на следующем заседании взять паузу в снижении ключевой ставки, все будет зависеть от исходных данных. Об этом заявила глава Центробанка... РИА Новости Крым, 24.04.2026
ЦБ может приостановить снижении ключевой ставки на следующем заседании – Набиуллина

15:50 24.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Банк России может на следующем заседании взять паузу в снижении ключевой ставки, все будет зависеть от исходных данных. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
В пятницу ЦБ по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку с 15% до 14,5% годовых. Это восьмое подряд снижение ключевой ставки в РФ.

"Пауза возможна всегда. И наш сигнал о целесообразности рассмотрения, он предполагает паузы. Все будет зависеть от данных. Поэтому даже при направленности в сторону умеренно-мягкого сигнала пауза возможна", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Она констатировала, что экономическая активность замедляется, динамика спроса уже примерно соответствует возможностям расширения предложения, однако инфляция пока остается выше цели. Кроме того, существенно возросли проинфляционные риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике.
"В этих условиях от нас требуется более осторожный и взвешенный подход при принятии решений, с учетом чего мы немного повысили прогноз средней ключевой ставки на этот год – до 14-14,5 %, а на следующий – до 8-10%", – указала глава ЦБ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему в России замедлилась экономика и что будет с инфляцией
Путин собрал совещание и потребовал доклады из-за падения экономики в России
В Госдуме назвали главную позитивную новость для экономики России
 
15:55Дорогое и за городом: какое жилье часто бронируют в Крыму
15:50Набиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки
15:49Россия и Украина обменялись военнопленными
15:47Раскол в рядах ЕС – кто и как высмеял Зеленского на Кипре
15:44Инженеру дали 8 лет за взятку на работах в "Романовской гимназии" в Керчи
15:35Банкротство физических лиц - чем это опасно
15:30На Крым обрушится штормовой ветер
15:25В Дагестане паводок разрушил четыре школы
15:11Да будет свет: в районах Севастополя обновляют воздушные линии электропередачи
14:58"Диктант Победы" у Обелиска Славы: в Керчи проверили исторические знания
14:49Почему в России замедлилась экономика и что будет с инфляцией
14:38В Ялте по ночам будут отключать свет – в чем причина
14:27В Белгородской области ВСУ уничтожили гражданский автомобиль - есть жертвы
14:14Победа ВКС и успех науки: эксперт о запуске ракеты-носителя "Ангара-1.2"
13:45Новости СВО: за неделю Киев потерял более восьми тысяч боевиков
13:35В Крыму пациентка избила врача – возбуждено уголовное дело
13:33ЦБ снизил ключевую ставку с 15 до 14,5% годовых
13:20В Крыму почтили память жертв геноцида армянского народа
13:12Очередь на Крымский мост растет: сколько ждать проезда
13:05Работа ПВО: ВСУ за неделю лишились ракеты "Нептун" и 2,5 тысяч дронов
Лента новостейМолния