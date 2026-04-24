На Кубани из-за непогоды разыгрался 5-балльный шторм и разбушевались реки - РИА Новости Крым, 24.04.2026
На Кубани из-за непогоды разыгрался 5-балльный шторм и разбушевались реки
На Кубани из-за непогоды разыгрался 5-балльный шторм и разбушевались реки - РИА Новости Крым, 24.04.2026
На Кубани из-за непогоды разыгрался 5-балльный шторм и разбушевались реки
В Краснодарском крае из-за непогоды разыгрался 5-балльный и поднялся уровень воды в реках. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T12:17
2026-04-24T12:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за непогоды разыгрался 5-балльный и поднялся уровень воды в реках. Об этом сообщают местные власти.При этом уже в некоторых других районах Кубани уже фиксируется подъем уровня воды в реках."По информации министерства ГО и ЧС региона, уровень воды в реках растет в Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, Апшеронском и Северском районах без достижений неблагоприятных отметок. В Туапсинском муниципальном округе вода продолжает пребывать на реках Туапсе и Псекупс в селе Садовое. Уровень реки Дефань в селе Дефановка достиг неблагоприятной отметки", - проинформировали в оперштабе.На территории Краснодарского края до конца суток 25 апреля действует экстренное предупреждение по непогоде. В предгорных районах прогнозируют ливни с грозой и градом, в горах – сильный снег. На юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок и выше.
краснодарский край, новости, погода, штормовое предупреждение, шторм, андрей прошунин, сочи, геленджик
На Кубани из-за непогоды разыгрался 5-балльный шторм и разбушевались реки

На Кубани из-за непогоды разыгрался 5-балльный и разбушевались реки

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за непогоды разыгрался 5-балльный и поднялся уровень воды в реках. Об этом сообщают местные власти.

"Сейчас холодный фронт проходит через Лазаревский район, в течение суток усилится интенсивность дождей, возможен резкий подъем воды в руслах рек. На море шторм до пяти баллов. Для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды сформирована группировка из почти 1600 человек и сотни единиц спецтехники", - сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

При этом уже в некоторых других районах Кубани уже фиксируется подъем уровня воды в реках.
"По информации министерства ГО и ЧС региона, уровень воды в реках растет в Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, Апшеронском и Северском районах без достижений неблагоприятных отметок. В Туапсинском муниципальном округе вода продолжает пребывать на реках Туапсе и Псекупс в селе Садовое. Уровень реки Дефань в селе Дефановка достиг неблагоприятной отметки", - проинформировали в оперштабе.
На территории Краснодарского края до конца суток 25 апреля действует экстренное предупреждение по непогоде. В предгорных районах прогнозируют ливни с грозой и градом, в горах – сильный снег. На юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок и выше.
