На Крым обрушится штормовой ветер

На Крым обрушится штормовой ветер - РИА Новости Крым, 24.04.2026

На Крым обрушится штормовой ветер

На Крым 26 апреля обрушится штормовой ветер до 25 м/с, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T15:30

2026-04-24T15:30

2026-04-24T15:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. На Крым 26 апреля обрушится штормовой ветер до 25 м/с, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. "Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. В условиях сухой и ветреной погоды высок риск возникновения ландшафтных пожаров", - предупредили в МЧС.Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности и напоминают, что в ветреную погоду запрещено разведение открытого огня.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым