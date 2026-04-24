На Крым обрушится штормовой ветер

На Крым 26 апреля обрушится штормовой ветер до 25 м/с, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 24.04.2026
крым
новости крыма
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
гу мчс рф по республике крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. На Крым 26 апреля обрушится штормовой ветер до 25 м/с, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 26 апреля и ночью 27 апреля в Крыму ожидается усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/c, порывы 25 м/с", - говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. В условиях сухой и ветреной погоды высок риск возникновения ландшафтных пожаров", - предупредили в МЧС.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности и напоминают, что в ветреную погоду запрещено разведение открытого огня.
