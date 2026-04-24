На Крым обрушится штормовой ветер
На Крым обрушится штормовой ветер - РИА Новости Крым, 24.04.2026
На Крым обрушится штормовой ветер
На Крым 26 апреля обрушится штормовой ветер до 25 м/с, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T15:30
2026-04-24T15:30
2026-04-24T15:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. На Крым 26 апреля обрушится штормовой ветер до 25 м/с, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов. "Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. В условиях сухой и ветреной погоды высок риск возникновения ландшафтных пожаров", - предупредили в МЧС.Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности и напоминают, что в ветреную погоду запрещено разведение открытого огня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани из-за непогоды разыгрался 5-балльный шторм и разбушевались рекиНа Крым обрушился ливень с грозой и градом Апрель-хамелеон: чего ждать от погоды в Крыму на следующей неделе
крым, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым
На Крым обрушится штормовой ветер
На Крым 26 апреля обрушится штормовой ветер до 25 м/с
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. На Крым 26 апреля обрушится штормовой ветер до 25 м/с, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 26 апреля и ночью 27 апреля в Крыму ожидается усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/c, порывы 25 м/с", - говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.
"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. В условиях сухой и ветреной погоды высок риск возникновения ландшафтных пожаров", - предупредили в МЧС.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности и напоминают, что в ветреную погоду запрещено разведение открытого огня.
Читайте также на РИА Новости Крым: