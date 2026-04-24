Министр ЖКХ Крыма подал в отставку
Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Захар Щегленко написал заявление об увольнении. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.04.2026
16:54 24.04.2026 (обновлено: 17:08 24.04.2026)
 
© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Захар Щегленко написал заявление об увольнении. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Захар Владимирович Щегленко написал заявление об увольнении. Указ об освобождении его от государственной должности опубликован на официальном портале правительства РК", - написал Аксенов в МАХ.

Согласно опубликованному документу, Щегленко написал заявление по собственному желанию.
Захар Щегленко занимал пост министра ЖКХ с 23 сентября 2024 годя. До этого он работал в должности главы администрации Ленинского района Республики Крым.
