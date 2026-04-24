Мерц считает невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Евросоюз. Его предложение получило широкую поддержку со стороны коллег в Европейском... РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T17:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в Евросоюз. Его предложение получило широкую поддержку со стороны коллег в Европейском совете. Об этом Мерц сообщил по итогам саммита ЕС на Кипре.
Согласно совместному заявлению лидеров Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен, опубликованному в четверг, в ЕС на фоне согласования кредита Киеву и санкций против РФ призвали немедленно начать с Украиной переговоры о ее членстве в союзе.
Канцлер ФРГ призвал разработать стратегию сближения Украины с ЕС, нацеленную на получение полноправного членства. И его предложения получили "широкую поддержку" со стороны коллег в Европейском совете.
"Всем ясно, что немедленное вступление Украины в Европейский Союз, конечно, невозможно. Для этого нам нужны промежуточные шаги", - приводит слова Мерца РИА Новости.
Канцлер также сообщил, что неоднократно обсуждал эту тему в последние дни с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
При этом стремление Украины к скорому членству в ЕС многие еврочиновники называют нереалистичным. О невозможности вступления страны в Европейский союз к январю 2027 года ранее заявляла еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос.
Украина станет для Евросоюза непомерной ношей и в конце концов разрушит как ЕС, так и саму Западную Европу. Используя тему вступления в ЕС, киевский режим просто пытается "оставаться на плаву",
считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
