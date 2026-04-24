Массовое отравление школьников произошло на Урале
В Полевском около 20 учеников школы обратились в больницу с жалобами на рвоту и недомогание, Свердловская прокуратура организовала проверку, сообщили в... РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T12:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Полевском около 20 учеников школы обратились в больницу с жалобами на рвоту и недомогание, Свердловская прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.Проверочные мероприятия ведутся в столовой школы, изучается документация по организации питания и закупке продуктов. Проверку в столовой также проводят сотрудники Роспотребнадзора региона.СК по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Следователи выполняют комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств.Ранее в подмосковном Одинцово 27 детей отравились в детском саду, возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в ПермиВ России стали меньше готовить дома – СанПиНы для готовой еды ужесточатМассовое отравление в Муроме: более 100 жителей госпитализированы из-за кишечной инфекции
12:25 24.04.2026 (обновлено: 12:29 24.04.2026)