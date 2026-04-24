Массовое отравление школьников произошло на Урале - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Массовое отравление школьников произошло на Урале
Массовое отравление школьников произошло на Урале
Массовое отравление школьников произошло на Урале

На Урале около 20 школьников попали в больницу с отравлением

12:25 24.04.2026 (обновлено: 12:29 24.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Полевском около 20 учеников школы обратились в больницу с жалобами на рвоту и недомогание, Свердловская прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
"С вечера 23 апреля 2026 года о симптомах ухудшения состояния здоровья, в том числе рвоте и недомогании, сообщили родители не менее 20 учащихся начальной школы. Точное количество заболевших будет установлено позднее", - говорится в релизе.
Проверочные мероприятия ведутся в столовой школы, изучается документация по организации питания и закупке продуктов. Проверку в столовой также проводят сотрудники Роспотребнадзора региона.
СК по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Следователи выполняют комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств.
Ранее в подмосковном Одинцово 27 детей отравились в детском саду, возбуждено уголовное дело.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шестеро детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции в Перми
В России стали меньше готовить дома – СанПиНы для готовой еды ужесточат
Массовое отравление в Муроме: более 100 жителей госпитализированы из-за кишечной инфекции
 
13:05Работа ПВО: ВСУ за неделю лишились ракеты "Нептун" и 2,5 тысяч дронов
12:53Нефтепродукты из реки Туапсе частично попали в Черное море
12:44В ответ на атаки Киева армия России нанесла шесть групповых ударов
12:35Ядерные учения стран НАТО у границ РФ на Балтике: что задумала Европа
12:25Массовое отравление школьников произошло на Урале
12:17На Кубани из-за непогоды разыгрался 5-балльный шторм и разбушевались реки
12:10Запад игнорирует экологический ущерб от атак ВСУ - Захарова
11:56Часть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026-м
11:32Полковник МЧС и его жена погибли при атаке дрона в Херсонской области
11:11Крымский мост: на выезде с полуострова выросла очередь
10:56Школьные звонки заменят песни о Великой Отечественной войне
10:46Более 260 мирных жителей погибли от атак ВСУ с начала года
10:38В Севастополе частично закрывают рейд
10:33Разлив нефти в море: в Новороссийске арестовано иностранное судно
10:23В Киеве и на юге Украины прогремели взрывы
10:15Готовили взрывы и поджоги: признание готовившего теракт против руководства РКН
09:41Зарегистрирована первая российская вакцина от коклюша и дифтерии
09:28При атаке беспилотника ВСУ в ДНР ранена глава гуманитарной миссии Севастополя
09:20Опередить Мадьяра: в ЕС объяснили срочную поездку Зеленского на Кипр
09:14Крымский мост сейчас: обстановка и очереди
Лента новостейМолния