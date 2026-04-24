Массовое отравление школьников произошло на Урале

Массовое отравление школьников произошло на Урале - РИА Новости Крым, 24.04.2026

Массовое отравление школьников произошло на Урале

В Полевском около 20 учеников школы обратились в больницу с жалобами на рвоту и недомогание, Свердловская прокуратура организовала проверку, сообщили в... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T12:25

2026-04-24T12:25

2026-04-24T12:29

отравление

свердловская область

школа

дети

происшествия

здоровье

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Полевском около 20 учеников школы обратились в больницу с жалобами на рвоту и недомогание, Свердловская прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.Проверочные мероприятия ведутся в столовой школы, изучается документация по организации питания и закупке продуктов. Проверку в столовой также проводят сотрудники Роспотребнадзора региона.СК по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Следователи выполняют комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств.Ранее в подмосковном Одинцово 27 детей отравились в детском саду, возбуждено уголовное дело.

свердловская область

отравление, свердловская область, школа, дети, происшествия, здоровье, новости