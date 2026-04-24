Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы

К вечеру пятницы у Крымского моста проезда ждут 80 машин со стороны Керчи.

2026-04-24T21:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы у Крымского моста проезда ждут 80 машин со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на транспортном переходе.Затор начал расти в пятницу в 11 утра. Тогда проезда ожидали 100 авто. Тремя часами ранее проезда ожидали 180 авто.Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

