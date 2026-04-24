Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы

У Крымского моста со стороны Керчи стоят 80 машин

21:06 24.04.2026 (обновлено: 21:08 24.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы у Крымского моста проезда ждут 80 машин со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на транспортном переходе.
Затор начал расти в пятницу в 11 утра. Тогда проезда ожидали 100 авто. Тремя часами ранее проезда ожидали 180 авто.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 80 транспортных средств. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
