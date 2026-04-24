Крымский мост: на выезде с полуострова выросла очередь

Перед Крымским мостом у пунктов досмотра образовалась очередь на выезде с полуострова - проезда ожидают 100 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T11:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра образовалась очередь на выезде с полуострова - проезда ожидают 100 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на транспортном переходе.Утром в пятницу Крымский мост был свободен для проезда с обеих сторон Керченского пролива.Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ждут увеличения автомобильного потока по сухопутному коридоруНа капремонт и расширение трассы "Новороссия" выделили 10 млрд рублейКакая дорога в Крым и обратно нужна на Арабатской стрелке – мнение

