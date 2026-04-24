Крымский мост: на выезде с полуострова выросла очередь - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Крымский мост: на выезде с полуострова выросла очередь
Перед Крымским мостом у пунктов досмотра образовалась очередь на выезде с полуострова - проезда ожидают 100 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 24.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра образовалась очередь на выезде с полуострова - проезда ожидают 100 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на транспортном переходе.Утром в пятницу Крымский мост был свободен для проезда с обеих сторон Керченского пролива.Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
Крымский мост: на выезде с полуострова выросла очередь

11:11 24.04.2026 (обновлено: 11:13 24.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом у пунктов досмотра образовалась очередь на выезде с полуострова - проезда ожидают 100 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации в Мах о ситуации на транспортном переходе.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 100 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Утром в пятницу Крымский мост был свободен для проезда с обеих сторон Керченского пролива.
Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть в целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
