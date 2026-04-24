Рейтинг@Mail.ru
Крым представил уникальное мобильное приложение для пациентов санаториев - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260424/krym-predstavil-unikalnoe-mobilnoe-prilozhenie-dlya-patsientov-sanatoriev-1155493474.html
Крым представил уникальное мобильное приложение для пациентов санаториев
Крым представил уникальное мобильное приложение для пациентов санаториев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132043126_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_752aa14732905a71c70303658032890e.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132043126_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_52606eda433fca278aa4d56818efcddf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭкологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма
Экологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Специалисты из Крыма презентовали разработанное в республике уникальное мобильное приложение цифровых терренкуров "Тропы здоровья" для пациентов санаториев, с помощью которого можно контролировать и регулировать процесс лечения, реабилитации и досуга. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации", доцент Елена Бирюкова.
По словам Бирюковой, новую разработку КФУ среди прочих уникальных крымских продуктов специалисты презентовали в Воронеже, где проходили "Дни крымского гостеприимства" и откуда недавно вернулась большая делегация из Республики Крым.
"Наша задача была рассказать о наших научных продуктах, которые разрабатываются в большом консорциуме. Сейчас Крым является одним из наиболее технологически развитых регионов в области здорового долголетия и санаторно-курортного лечения. Мы это замечаем на ведущих российских площадках, где постоянно обмениваемся мнениями и нашими наработками с коллегами и берем что-то интересное за основу, в том числе внедряя здесь", – рассказала Бирюкова.
По словам Бирюковой, на этот раз речь шла о мобильном приложении "Тропы здоровья" для санаториев и парков. Оно ориентировано на пациентов учреждений санаторно-курортного комплекса Крыма, которые вместе с медицинскими работниками с помощью такого цифрового помощника смогут участвовать в организации и своего лечения, и досуга, отметила она.
В основе идеи – терренкур как метод санаторно-курортного лечения, предусматривающий ограниченные во времени физические нагрузки в виде пеших прогулок по специально оборудованным тропам с четко размеченным расстоянием и фиксированными перепадами высот, пояснила она.
"То есть это медицинская программа двигательной реабилитации, когда пациент или наш гость находится на тропе и его задача пройти ее в определенном режиме. Он может быть развивающий, спокойный или интенсивный в зависимости от того, как ему назначается программа внутри учреждения – санатория либо реабилитационного центра", – добавила Бирюкова.
Это значит, что, когда пациент находится на тропе, в рамках мобильного приложения ему задается определенный режим двигательной активности и остановки в конкретных точках, которые он может произвести.
Такие точки располагаются как правило в местах с красивыми видами, могут быть оборудованы стендами с полезной и интересной информацией и даже площадкой для упражнений, добавила Бирюкова.
"Задача также в том, чтобы пациент остановился и измерил параметры своей сердечно-сосудистой системы. Это частота сердечных сокращений, кардиограмма, температура тела, артериальное давление. С мобильным приложением происходит интеграция гаджетов, с которых фиксируются параметры жизнедеятельности, и вся информация переносится. То есть задача мониторить пациентов и знать четко, что с ними происходит, где они находятся и как проходят их реабилитационные процессы", – рассказала она.
Таким образом врачи получают возможность в реальном времени наблюдать за тем, как проходит процесс лечения в условиях санатория или реабилитационного центра, при этом сам гость будет в нем участвовать, по сути, во время интересного досуга.
"Потому что терренкур может быть организован как историческая экскурсия, какой-то географический, в том числе детский квест, может быть ботаническим вариантом. Его можно менять разное количество раз, чтобы человеку, нашему гостю, было интересно находиться в условиях санатория и все больше познавать наш Крым. Когда такая интеграция происходит нашего уникального природного потенциала и положительной информацией, это, конечно, важно", – поделилась Бирюкова.
Она отметила, что мобильное приложение "Тропы здоровья" может применяться, например, на уже полюбившейся многими Большой Крымской тропе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
