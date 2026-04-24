https://crimea.ria.ru/20260424/krym-predstavil-unikalnoe-mobilnoe-prilozhenie-dlya-patsientov-sanatoriev-1155493474.html

Крым представил уникальное мобильное приложение для пациентов санаториев

2026-04-24T21:36

кфу (крымский федеральный университет)

крым

реабилитация

санатории крыма

лечение в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132043126_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_752aa14732905a71c70303658032890e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Специалисты из Крыма презентовали разработанное в республике уникальное мобильное приложение цифровых терренкуров "Тропы здоровья" для пациентов санаториев, с помощью которого можно контролировать и регулировать процесс лечения, реабилитации и досуга. Об этом эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор научно-клинического центра "Технологии здоровья и реабилитации", доцент Елена Бирюкова.По словам Бирюковой, новую разработку КФУ среди прочих уникальных крымских продуктов специалисты презентовали в Воронеже, где проходили "Дни крымского гостеприимства" и откуда недавно вернулась большая делегация из Республики Крым."Наша задача была рассказать о наших научных продуктах, которые разрабатываются в большом консорциуме. Сейчас Крым является одним из наиболее технологически развитых регионов в области здорового долголетия и санаторно-курортного лечения. Мы это замечаем на ведущих российских площадках, где постоянно обмениваемся мнениями и нашими наработками с коллегами и берем что-то интересное за основу, в том числе внедряя здесь", – рассказала Бирюкова.По словам Бирюковой, на этот раз речь шла о мобильном приложении "Тропы здоровья" для санаториев и парков. Оно ориентировано на пациентов учреждений санаторно-курортного комплекса Крыма, которые вместе с медицинскими работниками с помощью такого цифрового помощника смогут участвовать в организации и своего лечения, и досуга, отметила она.В основе идеи – терренкур как метод санаторно-курортного лечения, предусматривающий ограниченные во времени физические нагрузки в виде пеших прогулок по специально оборудованным тропам с четко размеченным расстоянием и фиксированными перепадами высот, пояснила она.Это значит, что, когда пациент находится на тропе, в рамках мобильного приложения ему задается определенный режим двигательной активности и остановки в конкретных точках, которые он может произвести.Такие точки располагаются как правило в местах с красивыми видами, могут быть оборудованы стендами с полезной и интересной информацией и даже площадкой для упражнений, добавила Бирюкова."Задача также в том, чтобы пациент остановился и измерил параметры своей сердечно-сосудистой системы. Это частота сердечных сокращений, кардиограмма, температура тела, артериальное давление. С мобильным приложением происходит интеграция гаджетов, с которых фиксируются параметры жизнедеятельности, и вся информация переносится. То есть задача мониторить пациентов и знать четко, что с ними происходит, где они находятся и как проходят их реабилитационные процессы", – рассказала она.Таким образом врачи получают возможность в реальном времени наблюдать за тем, как проходит процесс лечения в условиях санатория или реабилитационного центра, при этом сам гость будет в нем участвовать, по сути, во время интересного досуга."Потому что терренкур может быть организован как историческая экскурсия, какой-то географический, в том числе детский квест, может быть ботаническим вариантом. Его можно менять разное количество раз, чтобы человеку, нашему гостю, было интересно находиться в условиях санатория и все больше познавать наш Крым. Когда такая интеграция происходит нашего уникального природного потенциала и положительной информацией, это, конечно, важно", – поделилась Бирюкова.Она отметила, что мобильное приложение "Тропы здоровья" может применяться, например, на уже полюбившейся многими Большой Крымской тропе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздникиМедицинская реабилитация в Крыму: где ее получить и что меняется В Крыму прогнозируют рост турпотока на 20% Крым в пятерке лидеров внутреннего туризма на майские праздники - АТОР

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

