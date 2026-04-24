Когда ротонда вернется на набережную Алушты

Когда ротонда вернется на набережную Алушты - РИА Новости Крым, 24.04.2026

Когда ротонда вернется на набережную Алушты

Работы по восстановлению исторической ротонды на набережной Алушты завершат к началу лета. Сейчас подрядчик проводит заключительные работы по заливке колонн. Об РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T16:06

2026-04-24T16:06

2026-04-24T16:06

СИМФЕРОПОЛЬ. 24 апр – РИА Новости Крым. Работы по восстановлению исторической ротонды на набережной Алушты завершат к началу лета. Сейчас подрядчик проводит заключительные работы по заливке колонн. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации Галина Огнева.Ранее в Алуште в рамках реконструкции демонтировали историческую ротонду на набережной города, поскольку ее колонны находились в аварийном состоянии. Отмечалось, что на ее месте будет установлена полная ее копия. Мэр заверила, что будут изготовлены аналогичные колонны из того же материала, такого же размера, они будут установлены на прежнее место.Также в Алуште продолжается капремонт берегоукрепительных сооружений набережной в районе санаториев "Карасан" и "Утес". Однако из-за погоды подрядчики отстают от графика.

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, благоустройство, набережная, набережные крыма, галина огнева, новости крыма