Когда ротонда вернется на набережную Алушты
2026-04-24T16:06
СИМФЕРОПОЛЬ. 24 апр – РИА Новости Крым. Работы по восстановлению исторической ротонды на набережной Алушты завершат к началу лета. Сейчас подрядчик проводит заключительные работы по заливке колонн. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава администрации Галина Огнева.Ранее в Алуште в рамках реконструкции демонтировали историческую ротонду на набережной города, поскольку ее колонны находились в аварийном состоянии. Отмечалось, что на ее месте будет установлена полная ее копия. Мэр заверила, что будут изготовлены аналогичные колонны из того же материала, такого же размера, они будут установлены на прежнее место.Также в Алуште продолжается капремонт берегоукрепительных сооружений набережной в районе санаториев "Карасан" и "Утес". Однако из-за погоды подрядчики отстают от графика.
