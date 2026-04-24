Из Москвы в Евпаторию отправился первый сезонный поезд - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Из Москвы в Евпаторию отправился первый сезонный поезд
Сезонный поезд "Таврия" Москва – Евпатория в пятницу отправился в первый рейс с Павелецкого вокзала. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд...
Из Москвы в Евпаторию отправился первый сезонный поезд

19:52 24.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Сезонный поезд "Таврия" Москва – Евпатория в пятницу отправился в первый рейс с Павелецкого вокзала. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Поезд уходит из Москвы в 20:00, следует через Воронеж, Ростов-на-Дону и прибывает в Евпаторию через день - в 11:20 (за исключением рейса отправлением 24 апреля, который прибудет в 12:15)", - говорится в сообщении.
Из Евпатории состав уйдет в первый рейс в воскресенье, 26 апреля, в 21:45, в столице будет через день в 9:40, уточнил перевозчик.
Поезд будет курсировать ежедневно до 21 мая включительно. Затем по определенному расписанию. Данный рейс пользуется спросом у пассажиров с детьми и тех, кто следует на отдых в здравницы на западном побережье полуострова, добавили в пресс-службе перевозчика.
19 апреля сообщалось, что поезд из Омска в Крым возвращается на привычный маршрут – с января он курсировал из Тюмени в связи с ремонтными работами и впервые после паузы отправился из Симферополя до Омск.
