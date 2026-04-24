Из Москвы в Евпаторию отправился первый сезонный поезд

2026-04-24T19:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Сезонный поезд "Таврия" Москва – Евпатория в пятницу отправился в первый рейс с Павелецкого вокзала. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Из Евпатории состав уйдет в первый рейс в воскресенье, 26 апреля, в 21:45, в столице будет через день в 9:40, уточнил перевозчик.Поезд будет курсировать ежедневно до 21 мая включительно. Затем по определенному расписанию. Данный рейс пользуется спросом у пассажиров с детьми и тех, кто следует на отдых в здравницы на западном побережье полуострова, добавили в пресс-службе перевозчика.19 апреля сообщалось, что поезд из Омска в Крым возвращается на привычный маршрут – с января он курсировал из Тюмени в связи с ремонтными работами и впервые после паузы отправился из Симферополя до Омск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В каких поездах в Крым есть душевыеВ Крыму к лету пассажиропоток вырастет на 50 процентовЗапущен новый проект по диагностике пассажирских поездов в Крым

