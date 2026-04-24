Иран сделал исключение для России во взимании пошлин за проход через Ормуз - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Иран сделал исключение для России во взимании пошлин за проход через Ормуз
Иран сделал исключение для России во взимании пошлин за проход через Ормузский пролив

06:45 24.04.2026
 
© REUTERS StringerСудно в Ормузском проливе у побережья провинции Мусандам в Омане, 12 апреля 2026 года. Фото: REUTERS/File Photo
Судно в Ормузском проливе у побережья провинции Мусандам в Омане, 12 апреля 2026 года. Фото: REUTERS/File Photo
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Тегеран предусмотрел исключения для ряда стран, в том числе России, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"В настоящий момент мы предусмотрели исключения для некоторых стран, что будет в будущем — не знаю. Однако в настоящий момент наш МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных стран, например России", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.
Тегеран объявил о планах взимать пошлины после нападения США и Израиля, объясняя это издержками, связанными с обеспечением безопасности Ормузского пролива. Сейчас пролив перекрыт Ираном до полного снятия морской блокады США.
В четверг заместитель председателя парламента исламской республики Хамидреза Хаджи Бабаи заявил, что Иран впервые получил доход от сборов за пересечение Ормузского пролива, средства поступили в центральный банк страны.
В конце марта в исламской республике начали разработку законопроекта об Ормузе. Он в том числе включает взимание платы за проход в риалах, а также запрет на транзит для США, Израиля и стран, поддерживающих санкции против Тегерана. Документ еще не утвердили.
Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран заявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Новая встреча должна была пройти накануне, но ИРИ отказалась в ней участвовать. После начала перемирия американцы объявили о блокаде иранских портов и пообещали снять ее только после достижения соглашения. Поэтому, по данным Tasnim, Тегеран посчитал контакты с США пустой тратой времени.
Тем временем Дональд Трамп продлил режим прекращения огня. По его словам, он будет действовать, пока Иран не подготовит предложение по урегулированию и стороны не проведут переговоры.
