Иран сделал исключение для России во взимании пошлин за проход через Ормуз

Тегеран предусмотрел исключения для ряда стран, в том числе России, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив, сообщил РИА Новости посол Ирана... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T06:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Тегеран предусмотрел исключения для ряда стран, в том числе России, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.Тегеран объявил о планах взимать пошлины после нападения США и Израиля, объясняя это издержками, связанными с обеспечением безопасности Ормузского пролива. Сейчас пролив перекрыт Ираном до полного снятия морской блокады США.В четверг заместитель председателя парламента исламской республики Хамидреза Хаджи Бабаи заявил, что Иран впервые получил доход от сборов за пересечение Ормузского пролива, средства поступили в центральный банк страны.В конце марта в исламской республике начали разработку законопроекта об Ормузе. Он в том числе включает взимание платы за проход в риалах, а также запрет на транзит для США, Израиля и стран, поддерживающих санкции против Тегерана. Документ еще не утвердили.Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран заявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Новая встреча должна была пройти накануне, но ИРИ отказалась в ней участвовать. После начала перемирия американцы объявили о блокаде иранских портов и пообещали снять ее только после достижения соглашения. Поэтому, по данным Tasnim, Тегеран посчитал контакты с США пустой тратой времени.Тем временем Дональд Трамп продлил режим прекращения огня. По его словам, он будет действовать, пока Иран не подготовит предложение по урегулированию и стороны не проведут переговоры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

