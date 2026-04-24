Рейтинг@Mail.ru
Инженеру дали 8 лет за взятку на работах в "Романовской гимназии" в Керчи - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260424/inzheneru-dali-8-let-za-vzyatku-na-rabotakh-v-romanovskoy-gimnazii-v-kerchi-1155496624.html
Инженеру дали 8 лет за взятку на работах в "Романовской гимназии" в Керчи
2026-04-24T15:44
2026-04-24T15:44
новости
новости крыма
керчь
взятка
происшествия
прокуратура республики крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9d562c0d38cfbabac557d174e589e12.jpg
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fa7624f94b44e8c13692f4ffb6166204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. За взятку от подрядчика по ремонту "Здания женской Романовской гимназии" в Керчи экс-инженер по надзору за строительством государственного автономного учреждения получила 8 лет заключения. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Суд установил, что в марте 2020 года государственным автономным учреждением заключен госконтракт на проведение работ по реставрации объекта культурного наследия "Здание женской Романовской гимназии".
"Подсудимая, будучи ответственной за осуществление технического надзора, получила от заместителя директора подрядной организации взятку", – сказано в сообщении.
За беспрепятственное подписание актов выполненных работ было проведено укрепление земельного участка, принадлежащего инженеру, на общую сумму 290 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.

"Суд, с учетом ранее назначенных ей наказаний, приговорил виновную окончательно к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – добавили в сообщении.

Женщина лишена права осуществлять деятельность, связанную с контролем и надзором за проведением строительных, технических, ремонтно-реставрационных и противоаварийных работ на срок 5 лет.
Ранее женщина уже была осуждена за превышение должностных полномочий при проведении ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного значения, получение взяток и приговорена к 7 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиНовости КрымаКерчьВзяткаПроисшествияПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
