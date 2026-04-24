Инженеру дали 8 лет за взятку на работах в "Романовской гимназии" в Керчи

Инженеру дали 8 лет за взятку на работах в "Романовской гимназии" в Керчи - РИА Новости Крым, 24.04.2026

Инженеру дали 8 лет за взятку на работах в "Романовской гимназии" в Керчи

За взятку от подрядчика по ремонту "Здания женской Романовской гимназии" в Керчи экс-инженер по надзору за строительством государственного автономного... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T15:44

2026-04-24T15:44

2026-04-24T15:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. За взятку от подрядчика по ремонту "Здания женской Романовской гимназии" в Керчи экс-инженер по надзору за строительством государственного автономного учреждения получила 8 лет заключения. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Суд установил, что в марте 2020 года государственным автономным учреждением заключен госконтракт на проведение работ по реставрации объекта культурного наследия "Здание женской Романовской гимназии".За беспрепятственное подписание актов выполненных работ было проведено укрепление земельного участка, принадлежащего инженеру, на общую сумму 290 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.Женщина лишена права осуществлять деятельность, связанную с контролем и надзором за проведением строительных, технических, ремонтно-реставрационных и противоаварийных работ на срок 5 лет.Ранее женщина уже была осуждена за превышение должностных полномочий при проведении ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного значения, получение взяток и приговорена к 7 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, керчь, взятка, происшествия, прокуратура республики крым