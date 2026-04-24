https://crimea.ria.ru/20260424/inzheneru-dali-8-let-za-vzyatku-na-rabotakh-v-romanovskoy-gimnazii-v-kerchi-1155496624.html
Инженеру дали 8 лет за взятку на работах в "Романовской гимназии" в Керчи
За взятку от подрядчика по ремонту "Здания женской Романовской гимназии" в Керчи экс-инженер по надзору за строительством государственного автономного...
новости
новости крыма
керчь
взятка
происшествия
прокуратура республики крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9d562c0d38cfbabac557d174e589e12.jpg
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fa7624f94b44e8c13692f4ffb6166204.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. За взятку от подрядчика по ремонту "Здания женской Романовской гимназии" в Керчи экс-инженер по надзору за строительством государственного автономного учреждения получила 8 лет заключения. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Суд установил, что в марте 2020 года государственным автономным учреждением заключен госконтракт на проведение работ по реставрации объекта культурного наследия "Здание женской Романовской гимназии
"Подсудимая, будучи ответственной за осуществление технического надзора, получила от заместителя директора подрядной организации взятку", – сказано в сообщении.
За беспрепятственное подписание актов выполненных работ было проведено укрепление земельного участка, принадлежащего инженеру, на общую сумму 290 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.
"Суд, с учетом ранее назначенных ей наказаний, приговорил виновную окончательно к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – добавили в сообщении.
Женщина лишена права осуществлять деятельность, связанную с контролем и надзором за проведением строительных, технических, ремонтно-реставрационных и противоаварийных работ на срок 5 лет.
Ранее женщина уже была осуждена
за превышение должностных полномочий при проведении ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного значения, получение взяток и приговорена к 7 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: