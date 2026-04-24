"Горящие туры" на майские: аферисты придумали новую схему
Мошенники придумали новую схему с продажей фейковых "горящих туров" перед майскими праздниками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему с продажей фейковых "горящих туров" перед майскими праздниками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.По данным пресс-службы, мошенники пишут в мессенджерах, на почту или в СМС-сообщениях, создавая ощущение срочности и ограниченного предложения. Пользователю предлагают перейти по ссылке, выбрать тур и внести предоплату – часто сразу и в полном объеме. При этом интернет-страницы выглядят как известные сайты: с отзывами, скидками и профессиональным оформлением. Также мошенники активно используют нейросети и подменные номера.В этой связи правоохранители просят не переходите по ссылкам из таких сообщений и настороженно относитесь к слишком "выгодным предложениям".В преддверии Дня Победы мошенники также придумали новую схему, в рамках которой представляются членами поисковых отрядов и отправляют потенциальным жертвам вредоносные ссылки, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники обманывают россиян при помощи старых объявленийХакеры через умные пылесосы получают доступ ко всем устройствам в домеКрымчане отдали аферистам 45 миллионов рублей за неделю
08:18 24.04.2026 (обновлено: 08:19 24.04.2026)