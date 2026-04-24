"Горящие туры" на майские: аферисты придумали новую схему

Мошенники придумали новую схему с продажей фейковых "горящих туров" перед майскими праздниками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости Крым, 24.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую схему с продажей фейковых "горящих туров" перед майскими праздниками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.По данным пресс-службы, мошенники пишут в мессенджерах, на почту или в СМС-сообщениях, создавая ощущение срочности и ограниченного предложения. Пользователю предлагают перейти по ссылке, выбрать тур и внести предоплату – часто сразу и в полном объеме. При этом интернет-страницы выглядят как известные сайты: с отзывами, скидками и профессиональным оформлением. Также мошенники активно используют нейросети и подменные номера.В этой связи правоохранители просят не переходите по ссылкам из таких сообщений и настороженно относитесь к слишком "выгодным предложениям".В преддверии Дня Победы мошенники также придумали новую схему, в рамках которой представляются членами поисковых отрядов и отправляют потенциальным жертвам вредоносные ссылки, сообщалось ранее.

