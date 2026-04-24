Глав администраций в Крыму обязали решить вопросы СНТ до 1 июля
Глав администраций в Крыму обязали решить вопросы СНТ до 1 июля

Все СНТ в Крыму до 1 июля должны получить паспорта на вывоз мусора и подключение к сетям

17:38 24.04.2026 (обновлено: 17:41 24.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Все главы администраций Крыма до 1 июля должны разработать паспорта по каждому садовому товариществу на предмет заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов и подключению к коммуникациям. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов.
"Должен быть составлен паспорт по каждому СНТ на предмет заключения договоров на вывоз ТБО, наличия достаточного количества контейнерных площадок и мусорных баков, а также по подключению к сетям газо- и электроснабжения, наличию систем водоснабжения и водоотведения.", – написал он в MAX
Аксенов уточнил, что "Крымэкоресурсы" готовит доклад по заключенным договорам на вывоз мусора юридическими лицами. По их данным, из 40 тысяч юрлиц договорами охвачено порядка 22 тысяч, то есть половина предприятий вывозит мусор в городские баки или в те же СНТ, где потом образовываются навалы, о которых пишут в обращениях граждане.

"Ситуация неприемлемая и требует отработки ответственными службами", – подчеркнул глава республики.

