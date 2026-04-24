Глав администраций в Крыму обязали решить вопросы СНТ до 1 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Все главы администраций Крыма до 1 июля должны разработать паспорта по каждому садовому товариществу на предмет заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов и подключению к коммуникациям. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов.Аксенов уточнил, что "Крымэкоресурсы" готовит доклад по заключенным договорам на вывоз мусора юридическими лицами. По их данным, из 40 тысяч юрлиц договорами охвачено порядка 22 тысяч, то есть половина предприятий вывозит мусор в городские баки или в те же СНТ, где потом образовываются навалы, о которых пишут в обращениях граждане.
Все СНТ в Крыму до 1 июля должны получить паспорта на вывоз мусора и подключение к сетям
17:38 24.04.2026 (обновлено: 17:41 24.04.2026)