"Футболят по горизонтали": в Крыму простятся с нерадивыми чиновниками
Руководителям всех уровней в муниципалитетах Крыма объявлен выговор за недобросовестное исполнение обращений граждан. Между чиновниками и людьми должна быть... РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T18:17
крым, сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, новости крыма
Аксенов пригрозил увольнением чиновникам за игнорирование обращений крымчан
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Руководителям всех уровней в муниципалитетах Крыма объявлен выговор за недобросовестное исполнение обращений граждан. Между чиновниками и людьми должна быть выстроена четкая и быстрая модель взаимодействия, в противном случае главы органов власти будут уволены. Об этом предупредил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, депутаты обязаны в течение 2-3 дней реагировать на обращение граждан.
"Если нет коммуникации с жителями, взаимодействия по горизонтали, значит, будем прощаться с теми, кто не понимает важность работы с людьми", – сказал он в видеосообщении, опубликованном в MAX.
Глава Крыма добавил, что будут подводиться итоги работы чиновников по выстраиванию коммуникаций с жителями и обработкой их запросов. Каждому ответственному лицу будет дана соответствующая оценка, заявил Сергей Аксенов.
"Ни от кого не отстану до тех пор, пока мы эту коммуникацию не отшлифуем и не выведем на должный соответствующий уровень. Все, кто работает на государство и был избран, должны быть в поле, находиться рядом с людьми особенно в тяжелых ситуациях", – подчеркнул глава Крыма.
Ранее в пятницу Аксенов уволил
замминистра транспорта Крыма и заместителя главы администрации Джанкоя за плохую организацию ремонта улично-дорожной сети, по тем же причинам отстранен от должности вице-мэр Красноперекопска.
