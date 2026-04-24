"Футболят по горизонтали": в Крыму простятся с нерадивыми чиновниками

Руководителям всех уровней в муниципалитетах Крыма объявлен выговор за недобросовестное исполнение обращений граждан.

2026-04-24T18:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Руководителям всех уровней в муниципалитетах Крыма объявлен выговор за недобросовестное исполнение обращений граждан. Между чиновниками и людьми должна быть выстроена четкая и быстрая модель взаимодействия, в противном случае главы органов власти будут уволены. Об этом предупредил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, депутаты обязаны в течение 2-3 дней реагировать на обращение граждан.Глава Крыма добавил, что будут подводиться итоги работы чиновников по выстраиванию коммуникаций с жителями и обработкой их запросов. Каждому ответственному лицу будет дана соответствующая оценка, заявил Сергей Аксенов."Ни от кого не отстану до тех пор, пока мы эту коммуникацию не отшлифуем и не выведем на должный соответствующий уровень. Все, кто работает на государство и был избран, должны быть в поле, находиться рядом с людьми особенно в тяжелых ситуациях", – подчеркнул глава Крыма.Ранее в пятницу Аксенов уволил замминистра транспорта Крыма и заместителя главы администрации Джанкоя за плохую организацию ремонта улично-дорожной сети, по тем же причинам отстранен от должности вице-мэр Красноперекопска.

