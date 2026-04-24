ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора - РИА Новости Крым, 24.04.2026

В Москве предотвращен украинский теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, автомобиль планировали подорвать взрывным устройством. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 24.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Москве предотвращен украинский теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, автомобиль планировали подорвать взрывным устройством. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.Уточняется, что взрыв планировали произвести в минувшую субботу.Силовики задержали семерых сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Как выяснилось, их завербовали спецслужбы Украины через Telegram. Главарь группы - москвич. в ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление правоохранителям и был нейтрализован.В ходе обыска у злоумышленников изъяли взрывное устройство массой один килограмм, гранату, пистолеты и символику украинских боевиков.Как подчеркнули в ФСБ, украинские спецслужбы пытаются сорвать мероприятия по обеспечению безопасности информационного пространства в России, в том числе блокировке Telegram. Противник массово использует этот мессенджер для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и других тяжких преступлений.По данным силовиков, в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, который является уполномоченным органом власти по блокировке, поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили взрыв на рынке: боевики ИГ* получили 51 год колонии на троихУкраинский агент готовил взрыв у объектов Минобороны Гражданка Германии собиралась устроить взрыв на объекте силовиков в Пятигорске

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

