ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора
2026-04-24T08:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Москве предотвращен украинский теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, автомобиль планировали подорвать взрывным устройством. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.Уточняется, что взрыв планировали произвести в минувшую субботу.Силовики задержали семерых сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Как выяснилось, их завербовали спецслужбы Украины через Telegram. Главарь группы - москвич. в ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление правоохранителям и был нейтрализован.В ходе обыска у злоумышленников изъяли взрывное устройство массой один килограмм, гранату, пистолеты и символику украинских боевиков.Как подчеркнули в ФСБ, украинские спецслужбы пытаются сорвать мероприятия по обеспечению безопасности информационного пространства в России, в том числе блокировке Telegram. Противник массово использует этот мессенджер для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и других тяжких преступлений.По данным силовиков, в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, который является уполномоченным органом власти по блокировке, поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты.
ФСБ: в Москве предотвратили украинский теракт в отношении руководителей Роскомнадзора
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. В Москве предотвращен украинский теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, автомобиль планировали подорвать взрывным устройством. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.
Уточняется, что взрыв планировали произвести в минувшую субботу.
"Восемнадцатого апреля 2026 года предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства", - говорится в сообщении.
Силовики задержали семерых сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Как выяснилось, их завербовали спецслужбы Украины через Telegram. Главарь группы - москвич. в ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление правоохранителям и был нейтрализован.
В ходе обыска у злоумышленников изъяли взрывное устройство массой один килограмм, гранату, пистолеты и символику украинских боевиков.
Как подчеркнули в ФСБ, украинские спецслужбы пытаются сорвать мероприятия по обеспечению безопасности информационного пространства в России, в том числе блокировке Telegram. Противник массово использует этот мессенджер для совершения диверсионно-террористических, экстремистских, кибермошеннических и других тяжких преступлений.
По данным силовиков, в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, который является уполномоченным органом власти по блокировке, поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты.
"Исполнителями указанных преступлений являются координируемые из-за рубежа молодые люди - граждане Российской Федерации, в том числе несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
