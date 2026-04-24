Готовили взрывы и поджоги: признание готовившего теракт против руководства РКН
Задержанные участники подготовки теракта против руководства Роскомнадзора состояли в группе мессенджера, где планировали взрывы, поджоги автомобилей и убийства... РИА Новости Крым, 24.04.2026
2026-04-24T10:24
ФСБ показала видео признания администратора чата, где выкладывали данные главы РКН
10:15 24.04.2026 (обновлено: 10:24 24.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Задержанные участники подготовки теракта против руководства Роскомнадзора состояли в группе мессенджера, где планировали взрывы, поджоги автомобилей и убийства сотрудников ведомства. Об этом сказано в признательных показаниях фигурантов, видео которых предоставили в ФСБ России.
"В марте 2026 года вступила в чат, где предложила свою помощь, в качестве изготовления листовок. Меня сделали администратором, где готовилось покушение на замглавы РКН", – рассказала одна из задержанных.
Деятельность фигурантов была разделена по направлениям. Например, один из задержанных создал чат, в котором участники обсуждали террористические действия. А другая фигурантка администрировала чат с личными данными сотрудников государственных структур.
"Администрировала чат, где выкладывались личные данные сотрудников государственных органов власти, в том числе – главы Роскомнадзора. Также другими участниками были призывы к противоправным действиям, в том числе поджогам", – сообщила ФСБ фигурантка.
В пятницу стало известно, что в Москве предотвращен украинский теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, автомобиль планировали подорвать взрывным устройством. Уточняется, что взрыв планировали произвести в минувшую субботу.
Силовики задержали семерых сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Как выяснилось, их завербовали спецслужбы Украины через Telegram. Главарь группы – москвич. В ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление правоохранителям и был нейтрализован.
