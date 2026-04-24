https://crimea.ria.ru/20260424/fsb-pokazala-priznanie-administratora-chata-gde-gotovili-pokushenie-na-rukovodstvo-rkn--1155481520.html

Готовили взрывы и поджоги: признание готовившего теракт против руководства РКН

Задержанные участники подготовки теракта против руководства Роскомнадзора состояли в группе мессенджера, где планировали взрывы, поджоги автомобилей и убийства... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T10:15

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

украинские спецслужбы

москва

происшествия

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155481681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45e33e1638b3464e48e63eb279c05a4e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Задержанные участники подготовки теракта против руководства Роскомнадзора состояли в группе мессенджера, где планировали взрывы, поджоги автомобилей и убийства сотрудников ведомства. Об этом сказано в признательных показаниях фигурантов, видео которых предоставили в ФСБ России.Деятельность фигурантов была разделена по направлениям. Например, один из задержанных создал чат, в котором участники обсуждали террористические действия. А другая фигурантка администрировала чат с личными данными сотрудников государственных структур.В пятницу стало известно, что в Москве предотвращен украинский теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, автомобиль планировали подорвать взрывным устройством. Уточняется, что взрыв планировали произвести в минувшую субботу.Силовики задержали семерых сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле. Как выяснилось, их завербовали спецслужбы Украины через Telegram. Главарь группы – москвич. В ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление правоохранителям и был нейтрализован.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

