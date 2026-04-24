Это не теория заговора: политолог назвал цели глобалистов в Европе - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Это не теория заговора: политолог назвал цели глобалистов в Европе
Это не теория заговора: политолог назвал цели глобалистов в Европе
вадим колесниченко
мнения
политика
европа
сша
в мире
Европа теряет идентичность по замыслу глобалистов "золотого миллиарда" – политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Уничтожение Европы глобалистами не миф и не теория заговора, а уже реальность. Европейцы теряют идентичность государства в плавильном котле с мигрантами и готовятся на роль стран третьего мира, чтобы быть обслугой "золотого миллиарда". Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По его словам, еще лет 10 – 15 назад о делах "золотого миллиарда" – некоего закулисья из богатейших глобалистов, вершащих судьбу мира, говорили как о теории заговора. Но сегодня вполне очевидно, что именно это и происходит, считает он.
"В интересах так называемого золотого миллиарда сильные мира сего готовят себе места, где будут жить в экологически чистом раю и с технологическим сопровождением. А весь мир они хотят погрузить в хаос, чтобы освободить руки для строительства своего рая, который будут окружать джунгли, обслуживающие его", – сказал Колесниченко.
Именно в рамках этого замысла западных глобалистов, по мнению эксперта, и происходит сейчас утрата идентичности стран Европы.
"У меня есть подозрение, что это большая глобалистская программа перемешивания населения Европы, как в свое время говорила Меркель (Ангела, бывший федеральный канцлер Германии – ред.), в мультикультурный плавильный котел. Европейские страны теряют свою идентичность и скоро не будут иметь внутреннего потенциала для жизни. Это будут территории третьесортные, которые уйдут на окраины – именно это в интересах золотого миллиарда", – пояснил свое мнение Колесниченко.
Наличие глобалистов в элитах европейских стран как раз и объясняет нежелание остановить потоки мигрантов, при этом в Германии, например, сегодня уже большая часть городов по вечерам и до утра пустеет из-за высочайшего уровня преступности, который растет на глазах вместе с потоками "новых европейцев", сказал политолог.
Одновременно власти все той же Германии поддерживают политику Евросоюза и Еврокомиссии, которая заключается в категорическом и полном отказе и от российской атомной энергии газа и углеводородов, причем тут же заявляют о топливном кризисе и поиске альтернативных путей получения газа, электроэнергии и даже угля, подчеркнул Колесниченко.
"Потому что ставится вопрос о начале работы тепловых электростанций, которые работали на угле, которые были законсервированы лет 20 назад. И вот эта абсурдная политика, честно говоря, в одной голове не умещается", – отметил он.
Но она вполне укладывается в стройные ряды далеко идущих планов глобалистов, цели которых, судя по всему, знают либо уже хорошо осознают все больше людей в элитах мировых держав.
В их числе и президент США Дональд Трамп, который уже часто и довольно "четко говорит, что очень скоро христианская Европа станет мусульманской", а однажды просто исчезнет.
На днях в интервью CNBC он заявил, что Европе грозят серьезнейшие последствия, если она не пересмотрит свою политику в области миграции и энергоносителей, "иначе Европы не будет", сказал Трамп.
Ранее российский философ Александр Дугин, комментируя политику президента США Дональда Трампа, отмечал, что тому приходится не просто в условиях хаотизации мира руками либерального глобализма, радикальными противниками которого является нынешний американский президент и его сторонники. Глава Белого дома, по словам эксперта, строит всю свою идеологию в пику глобалистам, меняя тем самым архитектуру международных отношений, и сопротивление политике Трампа нарастает с каждым днем.
Вадим КолесниченкоМненияПолитикаЕвропаСШАВ мире
 
