Дорогое и за городом: какое жилье часто бронируют в Крыму

Крым вошел в топ-5 регионов по количеству бронирований дорогого загородного жилья. Так, в период с мая по сентябрь текущего года на республику пришлось 4% от...

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Крым вошел в топ-5 регионов по количеству бронирований дорогого загородного жилья. Так, в период с мая по сентябрь текущего года на республику пришлось 4% от всех дорогих бронирований, а спрос на такую недвижимость по сравнению аналогичным прошлогодним периодом вырос в 2,5 раза. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Авито Путешествия", которые есть в распоряжении РИА Новости Крым.По данным экспертов платформы, в мае-сентябре 2026 года на Крым пришлось четыре процента от всех бронирований с высокой стоимостью, а рост спроса на такую недвижимость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,5 раза. При этом средняя стоимость бронирования дорого загородного жилья в регионе составила 28 900 рублей в сутки."Больше всего дорогих посуточных объектов путешественники забронировали в Москве и Московской области — на них пришлось 20% от всех броней с высокой стоимостью ночи. На втором месте расположился Краснодарский край (12%), на третьем — Санкт-Петербург и Ленинградская область (11%). Также в топ регионов вошли Республика Крым, Республика Татарстан, Свердловская и Самарская области, Республика Карелия, Нижегородская и Калининградская области", - говорится в сообщении.Чаще всего туристы бронируют дорогое жилье в столицах. Но Кубань, Крым, Карелия и Калининград - в исключениях. Так, в Краснодарском крае максимум броней на указанный период приходится на Сочи, в Крыму в лидерах Ялта, в Карелии -Сортавал и Лахденпохье, а в Калининградской области предпочитают дорого заселяться в Зеленоградске.Если же говорить исключительно про дорогие посуточные квартиры, то Крым здесь в тройке лидеров, вместе с Санкт-Петербургом и Краснодарским краем. При этом самая заметная динамика год к году в сегменте наблюдалась в Крыму, где забронировали в 4,5 раза больше дорогих посуточных квартир, чем в мае-сентябре 2025. Чаще всего это Ялта, говорится в тексте.Ранее сообщалось, что в Крыму выросло число предложений посуточной аренды жилья для отдыха с животными - как в черте города, так и в загородном сегменте. В Севастополе с начала весны растет спрос на долгосрочную аренду квартир – в марте этот показатель увеличился на 6% по сравнению с февралем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Белая" ипотека и новые ГОСТы: что ждет россиян в апрелеВ Крыму спрос на посуточную аренду квартир вырос в полтора разаСнять квартиру в Крыму – как выросла популярность посуточного жилья

