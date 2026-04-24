"Диктант Победы" у Обелиска Славы: в Керчи проверили исторические знания

КЕРЧЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. У подножия Обелиска Славы на горе Митридат в Керчи разместили 29 школьных парт. За них сели участники VIII Международного исторического "Диктанта Победы", который проводили на тему событий Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости Крым.Место проведения – знаковое и священное для каждого жителя города-героя. Обелиск Славы, как и сама гора Митридат – символ полного освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков. Свои исторические познания проверили руководители городской администрации, депутаты, педагоги, ветераны, общественные деятели, волонтеры.На подготовленных бланках участники отвечали на вопросы, связанные с важными датами, именами и событиями. В тестовом формате керчане за 40 минут прошлись по вехам истории и даже узнали что-то новое."Вопросы, не скрою, были очень сложными, но и интересными. Это побуждает нас узнать о событиях, людях, местах, связанных в том числе и с проведением спецоперации. Много вопросов, где есть связь поколений – о событиях, происходивших в Великую Отечественную войну и наследниках победителей, которые продолжают подвиги наших дедов и прадедов", – рассказал глава муниципального образования городской округ Керчь – председатель Керченского городского совета Денис Колесник.Он добавил, что подобные акции мотивируют горожан интересоваться фронтовой жизнью, не быть безучастным, пересматривать тематические фильмы и читать интересные, познавательные книги.Также в рамках "диктанта Победы" прошла акция "Письмо герою". Знаменитые полевые треугольники с теплыми словами поддержки и пожеланиями написали керчане воинам спецоперации. Эти письма "Почта России" доставит нашим защитникам лично в руки.В 2025 году таких весточек было написано больше 17 тысяч. Также на официальном портале "Диктант Победы" открыта возможность прохождения онлайн-теста. Помимо русского, его можно пройти на английском, китайском, арабском, испанском, итальянском, корейском и киргизском языках.Организаторы акции ожидают, что в этом году будет работать больше 36 тысяч площадок по всему миру. Прогнозируемое число участников – более 2,75 млн человек. Площадки организованы в школах, вузах, на атомных ледоколах, в аэропортах, на космодромах, а также на бортах самолетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопросы об СВО в диктанте Победы – правильное и грамотное решение"Диктант Победы" пройдет в 90 странах мираКрым занял особое место в вопросах "Диктанта Победы"

