Рейтинг@Mail.ru
День солидарности молодежи – в чем "фишка" праздника - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260424/den-solidarnosti-molodezhi--v-chem-fishka-prazdnika-1155467480.html
День солидарности молодежи – в чем "фишка" праздника
инфографика
праздники и памятные даты
молодежь
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111719/28/1117192891_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6344c626e88400a963696fbaad356b37.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111719/28/1117192891_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_3cadfc914f7d605ab05b8583356cb939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
День солидарности молодежи – в чем "фишка" праздника

Инфографика РИА Новости Крым к Международному дню солидарности молодежи

06:39 24.04.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Четверть нынешнего населения Земли – молодежь, и это, безусловно, 100% будущего населения нашей планеты. Только в России сегодня проживают 37 миллионов человек в возрасте от 14 до 35 лет – движущая сила развития государства.
В этой связи статус молодежной политики в нашей стране еще несколько лет назад повышен до основного закона государства и национальных целей развития, а президент страны Владимир Путин неоднократно заявлял: "Все, кто работает с молодежью выполняют боевую задачу, которая является одной из важнейших для будущего страны".
Важность темы в мире оценили давно. В 1957 году, чтобы подчеркнуть необходимость солидарности молодых людей в решении глобальных проблем и создании более устойчивого мира, по решению Всемирной федерации демократической молодежи учрежден Международный день солидарности молодежи, который с тех пор ежегодно отмечается 24 апреля.
Основные факты о праздничной дате – в инфографике РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
