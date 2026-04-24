https://crimea.ria.ru/20260424/da-budet-svet-v-rayonakh-sevastopolya-obnovlyayut-vozdushnye-linii-elektroperedachi-1155495373.html

Да будет свет: в районах Севастополя обновляют воздушные линии электропередачи - РИА Новости Крым, 24.04.2026

Севастопольские энергетики обновляют воздушные линии электропередачи в Нахимовском и Балаклавском районах, работы позволят обеспечить стабильным... РИА Новости Крым, 24.04.2026

2026-04-24T15:11

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155494505_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_389eae51dd77636da288cc41694172c6.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Севастопольские энергетики обновляют воздушные линии электропередачи в Нахимовском и Балаклавском районах, работы позволят обеспечить стабильным энергоснабжением жителей трех сел региона. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Выполнение этих работ позволит обеспечить стабильным энергоснабжением жителей Поворотного, Дальнего и Зари Свободы, уточнил губернатор. И пояснил, что специалисты меняют выработавший ресурс "голый" провод АС-50 на современный самонесущий изолированный провод марки СИП-3, который снижает риск коротких замыканий и аварийных отключений, устойчив к непогоде, а срок его службы составляет не менее 40 лет.По информации главы региона, в этом году отремонтировали 47 воздушных линий электропередачи: заменили 53 опоры, 10 км провода, 223 изолятора, также привели в порядок 108 контактных соединений.Ранее Михаил Развожаев сообщал, что сотрудники компании "Горсвет" в Севастополе смонтировали 500 километров линий наружного освещения за пять лет и установили 8 тысяч опор.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

