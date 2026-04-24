Рейтинг@Mail.ru
Да будет свет: в районах Севастополя обновляют воздушные линии электропередачи - РИА Новости Крым, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260424/da-budet-svet-v-rayonakh-sevastopolya-obnovlyayut-vozdushnye-linii-elektroperedachi-1155495373.html
Да будет свет: в районах Севастополя обновляют воздушные линии электропередачи
Да будет свет: в районах Севастополя обновляют воздушные линии электропередачи
2026-04-24T15:11
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
энергосистема крыма
лэп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155494505_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_389eae51dd77636da288cc41694172c6.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Севастопольские энергетики обновляют воздушные линии электропередачи в Нахимовском и Балаклавском районах, работы позволят обеспечить стабильным энергоснабжением жителей трех сел региона. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Выполнение этих работ позволит обеспечить стабильным энергоснабжением жителей Поворотного, Дальнего и Зари Свободы, уточнил губернатор. И пояснил, что специалисты меняют выработавший ресурс "голый" провод АС-50 на современный самонесущий изолированный провод марки СИП-3, который снижает риск коротких замыканий и аварийных отключений, устойчив к непогоде, а срок его службы составляет не менее 40 лет.По информации главы региона, в этом году отремонтировали 47 воздушных линий электропередачи: заменили 53 опоры, 10 км провода, 223 изолятора, также привели в порядок 108 контактных соединений.Ранее Михаил Развожаев сообщал, что сотрудники компании "Горсвет" в Севастополе смонтировали 500 километров линий наружного освещения за пять лет и установили 8 тысяч опор.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155494505_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_7ff9a4e0dfeb4d38e69b01f07e443fa7.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Да будет свет: в районах Севастополя обновляют воздушные линии электропередачи

15:11 24.04.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт электросетей
Ремонт электросетей
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Севастопольские энергетики обновляют воздушные линии электропередачи в Нахимовском и Балаклавском районах, работы позволят обеспечить стабильным энергоснабжением жителей трех сел региона. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В апреле энергетики занимаются плановым техническим обслуживанием и ремонтом 7 воздушных линий в Нахимовском и Балаклавском районах. Сейчас заканчивается капремонт воздушной линии электропередачи длиной 3,7 км в Поворотном", - написал в своем канале в Мах Развожаев.

© Telegram Михаил РазвожаевРемонт электросетей
Ремонт электросетей
© Telegram Михаил Развожаев
Ремонт электросетей
Выполнение этих работ позволит обеспечить стабильным энергоснабжением жителей Поворотного, Дальнего и Зари Свободы, уточнил губернатор. И пояснил, что специалисты меняют выработавший ресурс "голый" провод АС-50 на современный самонесущий изолированный провод марки СИП-3, который снижает риск коротких замыканий и аварийных отключений, устойчив к непогоде, а срок его службы составляет не менее 40 лет.
По информации главы региона, в этом году отремонтировали 47 воздушных линий электропередачи: заменили 53 опоры, 10 км провода, 223 изолятора, также привели в порядок 108 контактных соединений.
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт электросетей
Ремонт электросетей
© Telegram Михаил Развожаев
Ремонт электросетей
Ранее Михаил Развожаев сообщал, что сотрудники компании "Горсвет" в Севастополе смонтировали 500 километров линий наружного освещения за пять лет и установили 8 тысяч опор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевЭнергосистема КрымаЛЭП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55Дорогое и за городом: какое жилье часто бронируют в Крыму
15:50Набиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки
15:49Россия и Украина обменялись военнопленными
15:47Раскол в рядах ЕС – кто и как высмеял Зеленского на Кипре
15:44Инженеру дали 8 лет за взятку на работах в "Романовской гимназии" в Керчи
15:35Банкротство физических лиц - чем это опасно
15:30На Крым обрушится штормовой ветер
15:25В Дагестане паводок разрушил четыре школы
15:11Да будет свет: в районах Севастополя обновляют воздушные линии электропередачи
14:58"Диктант Победы" у Обелиска Славы: в Керчи проверили исторические знания
14:49Почему в России замедлилась экономика и что будет с инфляцией
14:38В Ялте по ночам будут отключать свет – в чем причина
14:27В Белгородской области ВСУ уничтожили гражданский автомобиль - есть жертвы
14:14Победа ВКС и успех науки: эксперт о запуске ракеты-носителя "Ангара-1.2"
13:45Новости СВО: за неделю Киев потерял более восьми тысяч боевиков
13:35В Крыму пациентка избила врача – возбуждено уголовное дело
13:33ЦБ снизил ключевую ставку с 15 до 14,5% годовых
13:20В Крыму почтили память жертв геноцида армянского народа
13:12Очередь на Крымский мост растет: сколько ждать проезда
13:05Работа ПВО: ВСУ за неделю лишились ракеты "Нептун" и 2,5 тысяч дронов
Лента новостейМолния